1392 avukattan Can Atalay çağrısı: 'Yargıtay'dan acilen bir karar bekliyoruz'
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için avukatlardan oluşan 1392 kişinin imzaladığı metinde “Salıverilme talebinin başsavcılıkta bekletilip yetkili yargı merciine iletilmeyerek hukuka aykırı olarak fiili durum yaratılması suretiyle istem konusunda kısa sürede karar verilmesinin engellenmesini anayasaya ve hukuka karşı bir hile olarak görüyoruz” denildi.
Gezi davasında tutuklanan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay Milletvekili olarak seçildi. Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki kararları görmeden gelindi ve Atalay mazbatasını almasına rağmen serbest bırakılmadı.
Can Atalay’ın avukat meslektaşları bir açıklama yaparak, Yargıtay’ın bir an önce karar vermesi ve Atalay’ın yasalara uyularak serbest bırakılması talep edildi.
1392 avukat tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"14 Mayıs 2023’de yapılan Türkiye genel seçimlerinde milletvekili seçilen meslektaşımız CAN ATALAY’ın sürmekte olan tutukluluğu hakkında görevli yargı mercii sıfatıyla Yargıtay ceza dairesinden acilen bir karar vermesini bekliyoruz.
Anayasanın emredici hükmü uyarınca kararları bütün yargı organları için de bağlayıcı ve uyulması zorunlu olan Anayasa Mahkemesinin aynı konuda verdiği birçok kararında belirttiği gibi, Meclisin kararı olmadıkça bir milletvekilinin ağır cezalık suçüstü hali dışında hiçbir şekilde tutuklanamayacağı ve yargılanamayacağı açıktır.
Bu açık ve net hukuki duruma karşın, milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı nedeniyle hakkındaki yargılamaya Meclis kararı olmadan devam edilemeyecek ve tutukluluğu sürdürülemeyecek olan meslektaşımızın bu konudaki meşru ve yasal talebine cevap verilmemekte, fiili olarak tutukluluğu sürdürülmektedir.
Biz avukatlar, tutukluluk durumuna, salıverme istemine dair bir talebin davanın esasıyla ilgili olarak verilecek bir karardan ayrı ve bağımsız olarak ele alınıp en kısa sürede karara bağlanmasının en temel hukuki gereklerden biri olduğunu hatırlatıyoruz.
Anayasanın 19. Maddesinin sekizinci fıkrasında belirtildiği üzere, “her ne sebeple olursa olsun (ister bir suç isnadına bağlı bir tutuklama, ister mahkumiyet hükmüne dayalı bir tutuklama olsun) hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.”
Bizler, meslektaşımız Can Atalay’ın tutukluluğunun kaldırılması ve salıverilme istemi konusunda karar vermeye yetkili yargı merciinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı değil Yargıtay görevli ceza dairesi olduğunu hatırlatıyor, bu nedenle salıverilme talebinin başsavcılıkta bekletilip yetkili yargı merciine iletilmeyerek hukuka aykırı olarak fiili durum yaratılması suretiyle istem konusunda kısa sürede karar verilmesinin engellenmesini anayasaya ve hukuka karşı bir hile olarak görüyoruz.
Bu nedenlerle, meslektaşımızın yaptığı başvuru konusunda yetkili yargı mercii olan Yargıtay’ın görevli ceza dairesinden, adli tatil beklenmeksizin ve en kısa sürede salıverilme istemi hakkında bir karar vermesini talep ediyoruz.
Umuyor ve diliyoruz ki, Yargıtay daha fazla gecikmeden gözünü ve kulağını hukukun sesine, sözüne ve gereklerine çevirecek, istem konusunda bir an önce karar verecektir.
Ayrıca üst meslek kuruluşumuz olan Türkiye Barolar Birliği ve üyesi olduğumuz baroların yönetiminden de yetkili yargı mercii ile derhal temasa geçerek, meslektaşları Can Atalay’ın yetkili yargı merciine erişiminin engellenmesine son verilmesi ve salıverilme isteminin anayasa uyarınca hemen karara bağlanması gerekliliği konusunda girişimde bulunmasını talep ediyoruz."
İmzacı avukatlar:
1. A. Nail Karakaş
2. Abbas Yalçın
3. Abdulkadir Aktan
4. Abdullah Göllu¨
5. Abdullah İkbal Arslanbaş
6. Abdullah Onur Eyu¨boğlu
7. Abdullah Tezer
8. Abdullah Ünal
9. Abdurrahim Demiryu¨rek
10. Abdurrahim Doğan
11. Abdurrahman Asan
12. Abdurrahman Bayramoğlu
13. Abdurrahman Özdoğan
14. Abdurrahman Yıldırım
15. Abidin Tatlıpınar
16. Ada Okcan
17. Adalet Akar
18. Adar Uslu
19. Adem Sakal
20. Adil Demirci
21. Adil Özer
22. Adil Su¨merkan
23. Adnan Eryılmaz
24. Adnan Kaya
25. Afhan Topel
26. Afşin Burak Umar
27. Ahmet Bozkurt
28. Ahmet Aksu
29. Ahmet Bozkurt
30. Ahmet Bozkurt Çağlar
31. Ahmet Cemil Akar
32. Ahmet Çevik
33. Ahmet Çoban
34. Ahmet Çolakoğlu
35. Ahmet Deniz
36. Ahmet Dindar
37. Ahmet Dokucu
38. Ahmet Ekim
39. Ahmet Ergin
40. Ahmet Ergin Sözen
41. Ahmet Ergun Ciritci
42. Ahmet Faruk Ulaş
43. Ahmet Gu¨lhan
44. Ahmet İnan Yılmaz
45. Ahmet Kiraz
46. Ahmet Malkoçoğlu
47. Ahmet Melih İnal
48. Ahmet Melik Derindere
49. Ahmet Mu¨sellem Görgu¨n
50. Ahmet Özen
51. Ahmet Ru¨ştu¨ Aydın
52. Ahmet Semih Gu¨lşen
53. Ahmet Taşır
54. Ahmet Tu¨rkinan
55. Ahmet Uludağ
56. Ahmet Zeybek
57. Ahu Guneyli
58. Ahu Karaibrahimoğlu
59. Akçay Taşçı
60. Akın Akıncı
61. Akın Atalay
62. Akif Çeliker
63. Alev Toker
64. Aleyna Tozar
65. Ali Akıncı
66. Ali Arabacı
67. Ali Aydın
68. Ali Can Atalay
69. Ali Coşkun
70. Ali Çoban
71. Ali Ekiz
72. Ali Elibol
73. Ali Eşki
74. Ali Galip Yıldız
75. Ali Görkem
76. Ali Haydar Doğan
77. Ali İhsan Aktimur
78. Ali Murat Bilgiç
79. Ali Özdemir
80. Ali Özdemirel
81. Ali Özgu¨ndu¨z
82. Ali Rıza Dizdar
83. Ali Turunç
84. Alican Ocak
85. Alp Selek
86. Alper Araz
87. Alper Can Aykaç
88. Alper Tunga Nuri Çimen
89. Anıl Yeti·şki·n
90. Arda Bilici
91. Arın Gu¨ral
92. Arif Ali Cangı
93. Arif Nihat Alpsoy
94. Arif Nihat Asya
95. Arman Yılmaz
96. Aryen Turan
97. Arzu Becerik
98. Arzu Bilge
99. Arzu Kaya Yoleri
100. Arzu Mu¨ge Özaydın
101. Arzu Şahin
102. Asi·ye Yalçın
103. Aslı Bahar Özbilen
104. Aslı Cengay Sayar
105. Aslı Seven
106. Aslı Yoldaş Atakul
107. Asuman Onat
108. Aşi Rıza Şimşek
109. Ata Yazıcıoğlu
110. Atabey Doruk Du¨z
111. Atacan Özkan
112. Atilla Aydin
113. Atilla Bahçıvan
114. Atilla Coşkun
115. Ati·lla Erol
116. Aycan Topay
117. Ayça Özdoğan
118. Ayda Alevci
119. Aydan Barım
120. Aydan Kublay
121. Aydeniz Alisbah Tuskan
122. Aydın Çimen
123. Aydın Tu¨rkmen
124. Ayfer Gu¨ngör
125. Ayfer Seven
126. Aygu¨l Gökalp
127. Ayla Duygu Nasuhoğlu
128. Aylin Aras Öztu¨rk
129. Aylin Onursev
130. Aynur Gökyıldız
131. Aynur Karaca Lacin
132. Aynur Tuncel Yazgan
133. Aysel Sevilmiş
134. Aysel Tekerek
135. Aysu Eken
136. Aysu Özgu¨nay Akkaya
137. Aysun Kesen
138. Aysun Salman
139. Ayşe Akkaya
140. Ayşe Atat
141. Ayşe Batumlu Kaya
142. Ayşe Edel
143. Ayşe Erçeti·n Erkoç
144. Ayşe Evrim Zeybek
145. Ayşe Öğu¨nçlu¨
146. Ayşe Özdemi·r
147. Ayşegu¨l Bölu¨k
148. Ayşegu¨l Çağatay
149. Ayşegu¨l Kaya
150. Ayşenur Demirkale
151. Ayşıl Gu¨l Tokcan
152. Aytekin Aktaş
153. Ayten Ağırdemir
154. Ayten Şen Balçık
155. Ayten Ünal
156. Ayvaz Demircan
157. Azad Geylani
158. Azad Kaya
159. Azade Ay
160. Aziz Erbek
161. Aziz Sarı
162. B. Acar Yılmazbilen
163. Bağdagu¨l Timoçin
164. Bahar Acun
165. Bahri Bayram Belen
166. Bakış Arslanbenzer
167. Balım İdil Deniz
168. Banu Çukadar Yılmaz
169. Banu Gu¨veren Aslan
170. Baran Kaya
171. Barbaros Gökhan Çetin
172. Barış Aybay
173. Barış Barışık
174. Barış Can
175. Barış Yıldırım
176. Barış Yıldız
177. Başak Alp
178. Başak Beşok Sarısaltık
179. Başak Çangır
180. Başak Yıldırım Okcu
181. Battal Gazi İnci
182. Baver Kaya
183. Bayram Kapucu
184. Bayram Özkan
185. Bedia Ayşegu¨l Tansen
186. Bedii Yarayıcı
187. Begu¨l Kılıççöte
188. Begu¨m Osma
189. Begu¨m Sıla Burak
190. Begu¨m Tekin
191. Behçet Coşkun
192. Behçet Çelik
193. Behice Tuğçehan Erdoğan
194. Bektaş Şarklı
195. Belemir Kaya
196. Bengi Hevin Şimşek
197. Bengisu İçten
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202. Berna Aytaç
203. Berna Babaoglu Ulutaş
204. Berna Çelik
205. Berrin Adıyaman
206. Berrin Akgu¨n
207. Berrin Ayrancıoğlu
208. Berrin Demir
209. Berrin Ekici
210. Berrin Esin Kaya
211. Berrin Oyur
212. Berrin Pırnar Demirci
213. Bertuğ Akşen
214. Beste Kuzeyıl
215. Beste Salman
216. Betu¨l Su¨mer Cinmen
217. Bihter Denizci
218. Bilal Aydınlı
219. Bilal Doğan
220. Bilge Girgin
221. Bilge Hilal Bilgin
222. Bilge Kabaş Ergu¨n
223. Bilge Sayıcı Pehlivan
224. Bilgen Önal Akar
225. Bilgin Aslan
226. Bilgin Ünsaç
227. Bilgu¨tay Hakkı Durna
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230. Bi·rol Yavuz
231. Birsen Atakan
232. Birsen Avcı
233. Birsen Baş Topaloğlu
234. Bora Yazıcıoğlu
235. Burak Oder
236. Burcu Aslan
237. Burcu Ceylan
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241. Burhan Öğu¨tcu¨
242. Buse Şahin
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244. Bu¨lent Duran
245. Bu¨lent Gözmen
246. Bu¨lent Kaçar
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252. Cafer Yeşil
253. Cahit Kırkazak
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272. Cengiz Çalışkan
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277. Ceren Kalı
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281. Cevriye Aydın
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283. Ceyhun Maral
284. Cihat Durmaz
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304. Deniz Gedik
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323. Dilan Aydın
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325. Dilan Eski
326. Dilara Kara
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337. Durdu Kıvılcım Ünal
338. Dursel Katı
339. Duygu Akyol
340. Duygu Eroğlu Doğan
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342. Duygu Saylan
343. E. Dilek Kadıoğlu
344. Ebru Akkurt
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346. Ebru Ece Saka
347. Ebru Erginbay
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349. Ece Abalı
350. Ece Başaran
351. Ece Ertem
352. Ece Özsaraç
353. Ecem Çağlar
354. Ecmel Askar
355. Eda Gu¨lfem Köksoy
356. Edibe Canbolant
357. Efkan Bolaç
358. Efsun Aytan Işıktaş
359. Egemen Gu¨rcu¨n
360. Ekim Bilen Selimoğlu
361. Ekin Baltaş
362. Ekin Öztu¨rk
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365. Ekin Yavuz
366. Elçin Peker
367. Elif Akbaş
368. Elif Aydın Doğan
369. Elif Bagana
370. Elif Dinçeroğlu
371. Elif Ergin
372. Elif Görgu¨lu¨
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385. Emel Ataktu¨rk Sevimli
386. Emel Diril
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389. Emin Özmen
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399. Emrah Sarısaltık
400. Emrah Sökmen
401. Emre Baran Kılıç
402. Emre Doğan
403. Emre Erdal
404. Emre Kuşkapan
405. Ender Bu¨yu¨kçulha
406. Engin Akbaba
407. Engin Demir
408. Engin Deniz Ergin
409. Engin Siluşu
410. Engin Yağcılar
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412. Enis Kınay
413. Enver Akan
414. Ercu¨ment Oral
415. Erdal Fatih Çanakçı
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417. Erdal Gu¨ngör
418. Erdal Yağçeken
419. Erdem C. Tu¨rem
420. Erdem Tu¨rkekul
421. Erdoğan Akdoğdu
422. Erdoğan Baştuğ
423. Erdoğan Hoşgör
424. Eren Can
425. Eren Değirmenci
426. Eren Kutluk
427. Ergin Cinmen
428. Ergu¨l Dursun
429. Erhan Çiftçiler
430. Erman Öztu¨rk
431. Erol Çiçek
432. Erol Memi·ş
433. Erol Özcan
434. Ersoy Turan
435. Esengul Dilara Karakaya
436. Esengu¨l Ay
437. Esin Karaçam
438. Esin Tu¨re Aygu¨n
439. Esma Memi
440. Esra Bas Erbaş
441. Esra Bilen
442. Esra Gençer Özdemir
443. Esra Karakurt
444. Esra Soylu
445. Ethem Kaya
446. Evin Konuk
447. Evrim İnan
448. Eylem Aktaş
449. Eylem Arzu
450. Eylem Arzu Kayaoğlu
451. Eylem Çoban
452. Eylem Özgu¨n Doğan
453. Eylem Zengin
454. Eylu¨l Yaylacı
455. Ezgi Altınkurt Sağlık
456. Ezgi Bilgin
457. Ezgi Duman
458. Ezgi Ergen Su¨rer
459. Ezgi Önalan
460. Ezgi Tuna
461. Ezgi Yağmur Tokatlı
462. Ezhar Zehra Aslan
463. F Nazan Sönmez
464. F. Fulya Dağlı
465. F. Yıldız Gu¨riş
466. Fadime Uçar
467. Fahri Alpaslan
468. Fahriye Öztu¨rk
469. Fatih Aydın
470. Fatih Erbican
471. Fatime Ordu
472. Fatma Altunbaş
473. Fatma Atanur
474. Fatma Demirer
475. Fatma Girgin
476. Fatma Gök
477. Fatma Hoşgör
478. Fatma Mine Başaran Ataman
479. Fatma Nur Gu¨neş
480. Fatma Nurdan Batum
481. Fatma Sağlam
482. Fatma Şen
483. Fatma Taşar Yu¨fekçi
484. Fatma Yu¨cel
485. Fatmanur Gu¨neş
486. Fatoş Gu¨rbostan
487. Fazilet Ayhan Akıncı
488. Fedayi Doğruyol
489. Ferat Boğatekin
490. Feray Köksal
491. Ferda Kocaağa Aysal
492. Ferdağ Ergin Öztu¨rk
493. Ferdi· Pari·m
494. Fergu¨n İlter Yalçın
495. Ferhan Pınar Eki·n
496. Ferhat Çelepkolu
497. Ferhat Konur
498. Feridun Ergu¨n
499. Ferit Yurtseven
500. Fernur Peköz
501. Fethiye Çetin
502. Fevzi Saygılı
503. Feyha Karslı
504. Feyzi Erçin
505. Fırat Aktaş
506. Fırat Epözdemir
507. Fidel Doğru
508. Figen Ertem
509. Fikri Tunç Keskin
510. Fikriye Sertatas
511. Filiz Arslan
512. Filiz Aydın
513. Filiz Erceylan
514. Filiz Feyhan Aksoy
515. Filiz Kerestecioğlu
516. Filiz Orlehan Doğdu
517. Filiz Özyurt
518. Fuat Ekin
519. Fuat Topdemir
520. Fuat Ürel
521. Fulya Durak
522. Fulya Sakınç
523. Funda Ekin
524. Funda Üvek
525. Fu¨sun Boldağ
526. Fu¨sun Selma Sarıcı
527. Fu¨sun Ünlu¨soy
528. Galip Dinçer Cengiz
529. Gamze Eroğlu
530. Gamze Gökoğlu
531. Gamze Nur Arslan
532. Gazi Uzun
533. Gizem Çipli Gu¨l
534. Gizem Ertaş
535. Gizem Özdem
536. Gonca Gedikoğlu
537. Gökben Ahi Vayıs
538. Gökçe Çataloluk
539. Gökçeçiçek Ayata
540. Gökçen Kantar Duran
541. Gökçen Karahasan Alpaydın
542. Gökhan Ağırbaş
543. Gökhan Ceylan
544. Gökhan Işık Ulutaş
545. Gökmen Öncu¨
546. Göksun Gökçe Duran
547. Gökşen Ezeltu¨rk
548. Gönul Manga
549. Gönu¨l Erdem
550. Görkem Tan
551. Görkem Yıldırım Du¨zen
552. Gözde Gedik
553. Guler Duzgun
554. Gu¨çlu¨ Sevimli
555. Gu¨l Altay
556. Gu¨l Aytaç
557. Gu¨l Emek
558. Gu¨lay Çako
559. Gu¨lay Erpul
560. Gu¨len Seda Tan
561. Gu¨lendam Şan Karabulutlar
562. Gu¨ler Gu¨ney Ünsal
563. Gu¨ler Özdemi·r Alten
564. Gu¨lgu¨n İlbeyi
565. Gu¨lhan Özalp
566. Gu¨lnur Bingöl
567. Gu¨lnurhan Doğan
568. Gu¨lsevil Gu¨ndu¨z
569. Gu¨lsu¨m Aytu¨l Doğu
570. Gu¨lsu¨m Sıla Yatar
571. Gu¨lsu¨n Sop
572. Gu¨lşah Kaya
573. Gu¨lşah Özçetin
574. Gu¨lşen Durmaz
575. Gu¨lyeter Aktepe
576. Gu¨ngör Erçil
577. Gu¨ngör Tanrıverdi
578. Gu¨ray Balıktay
579. Gu¨ray Dağ
580. Gu¨rkan Kocabıyık
581. Gu¨rsan Atar
582. Gu¨rsel Demir
583. Gu¨rsel Kortel
584. Gu¨ven Subaşı
585. H. Hu¨seyin Kılınç
586. Hacer Filiz Orhan
587. Hacer Gu¨vençel
588. Hacer Nu¨ket Ercu¨menciler
589. Hacer Yılmaz
590. Hadi Ci·n
591. Hakan Birol
592. Hakan Bozyurt
593. Hakan Canduran
594. Hakan Topaloğlu
595. Hale Akgu¨n
596. Hale Eroğlu
597. Hale Tezcan
598. Halil Aldirmaz
599. Halil İbrahim Allak
600. Halil İbrahim Tu¨rkyılmaz
601. Halime Özleyiş Özcan
602. Halime Şenli Bilgin
603. Halit Furkan Sakar
604. Halit Konanç
605. Haluk İnanıcı
606. Haluk Yurtsever
607. Halu¨k Baştu¨rk
608. Hamza Çiftçi
609. Hamza Deniz Kurtoğlu
610. Handenur Dayıca
611. Hanefi Yıldız
612. Harika Karataş
613. Harika Seliçi
614. Harun Erdil
615. Hasan Çağlayan
616. Hasan Hu¨seyin Evin
617. Hasan Hu¨seyin Ünsal
618. Hasan Kemal Elban
619. Hasan Kılıç
620. Hasan Kop
621. Hasan Köse
622. Hasan Tatar
623. Hasan Uğur
624. Hasan Ürel
625. Haşim Uzun
626. Hatice Aslan Atabay
627. Hatice Bal
628. Hatice Demir
629. Hatice Gu¨lu¨mser Uğurlı
630. Hatice Gu¨zel
631. Hatice Özgu¨n Duman
632. Hatice Özmen
633. Hatice Şenay Atlı
634. Haticenur Özkan
635. Hava Beyhan Gölebatmaz
636. Hayal Sarıpınar Şahin
637. Hayati Ku¨çu¨k
638. Hayrettin Çil
639. Hayriye Belkıs Akpınar
640. Hazal Çatalbaş
641. Hazal Turan
642. Hediye Gökçe Baykal
643. Hesna Gu¨nce Tu¨zu¨n
644. Heval Yıldız Karasu
645. Hıdır Kırkıcı
646. Hıdır Söylemez
647. Hicran Danışman
648. Hidayet Çabuk
649. Hilal Karakaş
650. Hilal Selcen Turan
651. Hilmi Hanta
652. Hulusi· Özdemi·r Sınmaz
653. Huriye Karabacak
654. Hu¨lya Bu¨yu¨koğlu
655. Hu¨lya Ceylan
656. Hu¨lya Gu¨lbahar
657. Hu¨lya Kesi·m
658. Hu¨lya Su¨rez
659. Hu¨lya Uygun
660. Hu¨seyin Akkaya
661. Hu¨seyin Aslan
662. Hu¨seyin Boğatekin
663. Hu¨seyin Coşkun
664. Hu¨seyin Derin
665. Hu¨seyin Eliş
666. Hu¨seyin Fehmi Hasanoğlu
667. Hu¨seyin Gu¨zelgu¨n
668. Hu¨seyin Karataş
669. Hu¨seyin Yıldız
670. Hu¨seyin Yu¨ksel Bi·çen
671. Ilgın Ertaş
672. İlke Acar
673. İpek Tu¨lin Tosun
674. Irmak Yaman
675. Işık Arcan
676. Işık İlayda Öner
677. İbrahim Aksoy
678. İbrahim Arzuk
679. İbrahim Aycan
680. İbrahim Başarır
681. İbrahim Bilmez
682. İbrahim Çalışkan
683. İbrahim Doğru
684. İbrahim Ekdi·al
685. İbrahim Erol
686. İbrahim Ersuz
687. İbrahim Fikri Talman
688. İbrahim Halil Tarak
689. İbrahim Pehlivan
690. İbrahim Said İğsen
691. İdil Yalınkılınç
692. İhsan Berkhan
693. İlahi Öz
694. İlay Beyza Alibeyoğlu
695. İlayda Naz Karataş
696. İlhami Şimsek
697. İlhan Gu¨l Kireçkaya
698. İlkay Geyik
699. İlke Çandırbay
700. İlke Yakupoğlu Ergu¨n
701. İlkiz Okatan
702. İlknur Alcan
703. İlknur Menekşe
704. İlyas Bulcay
705. İlyas Danyeli
706. İmdat Ataş
707. İmran Deniz Çaliş
708. İnci İşbulur
709. İncigu¨l Yağcı
710. İpek Bozkurt
711. İrem Berksoy
712. İrem Tuğçe Şahin
713. İrfan Arasan
714. İrfan Gu¨ler
715. İrfan Vurucu
716. İrfan Yakar
717. İsa Öztu¨rk
718. İshak Demirel
719. İsmail Çevik
720. İsmail Dede
721. İsmail Demirci
722. İsmail Duygulu
723. İsmail Elik
724. İsmet Akın
725. İsmet Atilla Hekimoğlu
726. İsmet Yılmaz
727. Jale Nur Ertaş
728. Jiyan Çağırtekin
729. Ju¨lide Efeoğlu
730. Kader Demir Çağatay
731. Kader Taşkaya
732. Kadir Kökten
733. Kadir Özbek
734. Kadir Seçkin Bilgili
735. Kağan Şeker
736. Kamil Solak
737. Kamil Tayyip Özkan
738. Kamil Tekin Su¨rek
739. Kamil Veli Ak
740. Kamilcan Yavaş
741. Karya Mercan
742. Kasım Kaplan
743. Kazım Bayraktar
744. Kazım Genç
745. Kazım Yu¨ksel
746. Keleş Öztu¨rk
747. Kemal Akkurt
748. Kemal Aytaç
749. Kemal Deniz Çiftçi
750. Kemal Temel
751. Kemal Toraman
752. Kenan Arslan
753. Kerem Altıparmak
754. Kerem Donat
755. Kezban Alan
756. Kezbannur Aksu
757. Keziban Doğan
758. Kıvılcım Bilgen
759. Koray Cengiz
760. Ku¨bra Candarlı
761. Ku¨bra Özbiçer Bu¨yu¨kikiz
762. Ku¨rşat Bafra
763. Lâle Bu¨yu¨k Efe
764. Lale Kastelli
765. Lalezar Nergiz
766. Levent Demir
767. Levent Öcal
768. Levent Pişkin
769. Levent Polat
770. Levent Yavuzer
771. Leyla Bilgen
772. Leyla Çelik Gu¨neş
773. Leyla Han Tu¨zel
774. Linda Sevinç Hocaoğulları
775. Lu¨tfi Topraç
776. Lu¨tfu¨ Ertuğrul Yeşilaltay
777. M. Ali Çiğa
778. M. Gökhan Ahi
779. M. Nimet Boratav Mertan
780. M. Safa Koyuncu
781. M. Taner Avşar
782. M. Tu¨lin Du¨ndar
783. M. Ufuk Tekin
784. M. Vakur Kulat
785. Mafalet Ünlu¨ Tez
786. Mahmut Alikaşifoğlu
787. Mahmut Bora Bilir
788. Mahmut Nedim Eldem
789. Mahmut Şeren
790. Maviş Aydın Şimşek
791. Mazlum Demir
792. Mazlum Demirbağ
793. Mebuse Tekay
794. Mehdi Bektaş
795. Mehmet Adil Gu¨ler
796. Mehmet Ali Devecioğlu
797. Mehmet Ali Tu¨zu¨n
798. Mehmet Altuntaş
799. Mehmet Baran Selanik
800. Mehmet Berzan Ekinci
801. Mehmet Bu¨lent Tokuçoğlu
802. Mehmet Can Koyuncu
803. Mehmet Çakit
804. Mehmet Durakoğlu
805. Mehmet Erdem
806. Mehmet Erol Altuntaş
807. Mehmet Eroldu
808. Mehmet Fatih Gu¨çlu¨
809. Mehmet Hışır
810. Mehmet Kıvanç Can
811. Mehmet Köksal
812. Mehmet Mahir Kurtoğlu
813. Mehmet Mahir Petekbaşı
814. Mehmet Özdemiroğlu
815. Mehmet Özenç
816. Mehmet Özer Uğurlu
817. Mehmet Sarıoğlu
818. Mehmet Say
819. Mehmet Serhat Yeltekin
820. Mehmet Şafi Alpgu¨n
821. Mehmet Şahin
822. Mehmet Şi·mşek
823. Mehmet Uğur Kuranlıoğlu
824. Mehmet Ümit Erdem
825. Mehmet Ünal
826. Mehmet Velat Izol
827. Mehmet Yatar
828. Mehmet Yıldız
829. Mehmet Yılmaz
830. Mehtap Aksan
831. Mehtap Yılmaz Uçar
832. Melda Dönmez
833. Melek Gençer
834. Melek Kara
835. Melek Sena Akca
836. Meliha Yaman Yurdugu¨l
837. Melike Muhtar
838. Melike Öztu¨rk Arduç
839. Melike Polat
840. Melike Toksoy
841. Melisa Topçu
842. Meltem Anayaroğlu
843. Meltem Ergene
844. Meltem Salman
845. Memet Elden
846. Mengu¨cek Gazi Çıtırık
847. Meral Hanbayat
848. Meral Karalı
849. Mert Kaan Demirer
850. Mert Öztu¨rk
851. Mert Yönder
852. Mert-er Karagu¨lle
853. Merve Bu¨yu¨kalan
854. Merve Çakmakçı
855. Merve Demir
856. Merve Ku¨çu¨k
857. Merve Yardımcı
858. Meryem Çankaya
859. Meryem Turan
860. Mesut İpek
861. Mete Kağan Yıldırım
862. Metehan Ergu¨r
863. Metin Cengiz
864. Meti·n Dede
865. Metin Filorinalı
866. Metin İpekli
867. Metin Kesi·kçi·ler
868. Metin Savcı
869. Mevluda Sena Yazibağli
Selani·k
870. Mine Akarsu
871. Mine Gu¨liz Baykal
872. Mine Kartepe
873. Miray Aslan
874. Mizgin Doğan
875. Mizgin Irgat
876. Mualla Öztu¨rk
877. Muazzez Özkan
878. Muhammed Tarık İlhan
879. Muharrem Özay
880. Murat Aba
881. Murat Ato
882. Murat Aydın
883. Murat Çelik
884. Murat Emre Özkaya
885. Murat Kemal Gu¨ndu¨z
886. Murat Meşeli
887. Murat Şeref Baba
888. Murat Tatlıer
889. Murat Yılmaz
890. Musa Ümit Üreden
891. Mustafa Açıcı
892. Mustafa Afşin Bozkurt
893. Mustafa Akgun
894. Mustafa Çinkılıç
895. Mustafa Di·nçer
896. Mustafa Gökhan Tekşen
897. Mustafa Huzeyfe Okuyucu
898. Mustafa Karabulutlar
899. Mustafa Karadağ
900. Mustafa Kemal Gu¨ngör
901. Mustafa Söğu¨tlu¨
902. Mustafa Şahin
903. Mustafa Şeref Kısacık
904. Mutlu Aksoy
905. Mutluay Çelik
906. Muyesser Baş Ergin
907. Muzaffer Değirmenci
908. Muzaffer Sevgi Sakarya
909. Mu¨ge Gezginci Ünsal
910. Mu¨jde Tozbey
911. Mu¨jgan Bilgin
912. Mu¨nip Ermiş
913. Mu¨rsel Bali Özmen
914. Mu¨rsel Ünder
915. Mu¨slu¨m Akkuş
916. Mu¨slu¨m Uzun
917. Mu¨yesser Berat Tu¨kel
918. Naciye Fu¨sun Çağlar
919. Nadi Özkara
920. Nahide Tahan
921. Naile Mutlu
922. Nalan Gonca Çelik
923. Nalan Örengu¨l
924. Nami Şentu¨rk
925. Naz Tekneci
926. Naz Tuğçe Ceylan
927. Nazan Betu¨l Vangölu¨
Kozağaçlı
928. Nazan Şentu¨rk Tu¨rkkaynağı
929. Nazım Sinan Odabaşı
930. Nazım Tural
931. Nazlı Cin
932. Nazlı Oral Erkan
933. Nazlı Serenay Aytaç
934. Nazlı Yalçın
935. Nazlıcan Ayar
936. Nazlıcan Çelik
937. Nazlıcan Erkarslan
938. Nebahat Onan
939. Necati Yılmaz
940. Necdet Okcan
941. Necdet Tarakçı
942. Nergiz Görnaz
943. Nergiz Tuba Aslan
944. Nermin Kaplan
945. Neslihan Cengiz
946. Neslihan Ceylan
947. Nesrin Budak
948. Nesrin Ercan Engin
949. Nesrullah Oğuz
950. Neşe Uysal
951. Neşe Yılmazdemir
952. Neşve Koylu
953. Nevin Gu¨ney İnce
954. Nevzat Canbek
955. Nevzat Elçi
956. Neyzar Aydıncık
957. Nezahat I·çet
958. Nihal İldoğan Duran
959. Nihal Özdoğan
960. Nihat Arman Atilgan
961. Nihat Can Koçak
962. Nil Merve Çelikbaş Şeker
963. Nilda Baltalı
964. Ni·lgu¨n Aydın
965. Nilgu¨n Çalışkan
966. Nilgu¨n Gu¨rbu¨z
967. Nilgu¨n Tortop
968. Nilgu¨n Tu¨rkeri
969. Nilgu¨n Yu¨cel
970. Nilu¨fer Erdoğan
971. Nilu¨fer Irmak Özkan
972. Nimet Acar
973. Nur Dilara Yılmaz
974. Nural İlhan
975. Nuran Kurtuluş Atahan
976. Nuray Filiz
977. Nurcan Akkaya
978. Nurettin Aydın
979. Nurettin Kuzu
980. Nurgu¨l Uzuntaş
981. Nurhak Kar
982. Nurhak Kar Öksu¨z
983. Nurhan Akın
984. Nurhan Demirhan
985. Nuri Erdek
986. Nuriye Alsancak Hellaç
987. Nursen Osmanoğlu
988. Nurşin Kayacan
989. Nurten Kozan
990. Nusret Gu¨rgöz Oguz Aydın
991. Oğuzhan Aslan
992. Oğuzhan Topalkara
993. Oktay Durmaz
994. Oktay Polat
995. Olcay İşsevenler
996. Olkan Özkan
997. Onur Can Gu¨rbu¨z
998. Onur Ci·ngi·l
999. Onur Efe
1000. Onur Gu¨neş
1001. Onur Gu¨ngör
1002. Onur Parlak
1003. Orçun Tu¨tu¨ncu¨
1004. Orhan Kasımlarlı
1005. Orhan Kılıç
1006. Orhan özen
1007. Osman Akyol
1008. Osman Emre Tekin
1009. Osman Ergin
1010. Osman Salman
1011. Osman Zeki Erdoğan
1012. Osman Zuhat Bilen
1013. Oya Ersoy
1014. Oya Karakaş
1015. Ozan Ahmet Altunal
1016. Ozan Örsel
1017. Ozan Sabahoğlu
1018. Ömer Çakirgöz
1019. Ömer Gökhan Çelik
1020. Ömer Gu¨ven
1021. Ömer Kavi·li·
1022. Ömer Naci Ertaş
1023. Ömer Yıldız
1024. Ömu¨r Berkant Yıldırım
1025. Önay Alpago
1026. Önder İbrahim Yıldırım
1027. Öyku¨ Çakmak
1028. Öyku¨ Namaldı
1029. Özcan Sarıoğlu
1030. Özden Özdemi·r
1031. Özge Akyu¨z
1032. Özge Çeti·n
1033. Özge Çil
1034. Özge Serdar
1035. Özge Tu¨rkarslan
1036. Özge Yılmaz
1037. Özgen Hi·ndi·stan
1038. Özgu¨l Beyazıt
1039. Özgu¨r Aközel
1040. Özgu¨r Altın
1041. Özgu¨r Ceylan Aytaç
1042. Özgu¨r Erhun
1043. Özgu¨r Erol
1044. Özgu¨r Eryılmaz
1045. Özgu¨r Karaduman
1046. Özgu¨r Murat Bu¨yu¨k
1047. Özgu¨r Tuna
1048. Özgu¨r Urfa
1049. Özhan Karazeybek
1050. Özkan Yu¨cel
1051. Özlem Ayata
1052. Özlem Demirel Köylu¨oğlu
1053. Özlem Gu¨nel Tekşen
1054. Özlem Kortel Alikoç
1055. Özlem Mandacı
1056. Özlem Özkan
1057. Özlem Saldamlı Özatakan
1058. Öznur Bayoğlu
1059. Öznur Gu¨ndoğdu
1060. Öznur Serindağ
1061. Öztu¨rk Armağan
1062. Öztu¨rk Yazici
1063. Özu¨m Hancı
1064. Pelin Beşli
1065. Pelin Kımız
1066. Pelin Senli
1067. Perihan Meşeli
1068. Pınar Bayram
1069. Pınar Çelik Arpacı
1070. Pınar Dindar Kökemir
1071. Pınar Yılmaz
1072. Polat Balkan
1073. Rabia Gu¨ndoğmuş
1074. Rabia Tuğçe Alkan
1075. Rabia Üresin Karjalainen
1076. Rabia Yıldırım
1077. Rahşan Aytaç Sala
1078. Ramazan Ecevitoğlu
1079. Ramazan Tu¨lu¨
1080. Recep Kahraman
1081. Recep Sancaktar
1082. Refika Çakıllık
1083. Remziye Toprak Yalçin
1084. Rengin Ergu¨l
1085. Rengin Gönenç
1086. Reyhan Kayışlı
1087. Reyhan Varol
1088. Rıfat Karadağ
1089. Rıza Karaman
1090. Rifat Kudsi Haşlaman
1091. Rojda Kuruş
1092. Ronayi Paydaş
1093. Rozerin Ateş
1094. Ruken Gu¨lağacı
1095. Rukiye Bilgiç
1096. Rukiye Bilir
1097. Rukiye Çinkılıç
1098. Rukiye Leyla Su¨ren
1099. Sabri Yurdakul
1100. Sadık Gu¨rbu¨z
1101. Sadife Karataş Kural
1102. Sadiye Kazmanlı
1103. Sadullah Sayın
1104. Safa Bahar Üzu¨mkaya
1105. Safiye Yu¨ksel
1106. Saime Nazan Moroğlu
1107. Salih Sancar
1108. Salih Tosya
1109. Salih Volkan Çokal
1110. Samiyr Eyu¨boğlu
1111. Sanem Can Şen
1112. Sarven Uluk
1113. Savaş Sertataş
1114. Sebu Aslangil
1115. Seçi·l Ege
1116. Seçil Sayar
1117. Seda Gu¨nay Atıcı
1118. Seda Mutaf
1119. Seda Zehra Mu¨sellim
1120. Sedat Vefa Bostan
1121. Sedat Ata
1122. Sedat Keser
1123. Sedat Sadi·oğlu
1124. Sedat Vefa Bostan
1125. Sedef Ünal
1126. Sefa Aydoğan
1127. Seher Arzuk
1128. Seher Demirel Tosun
1129. Selahattin Meriç
1130. Selami Öztu¨rk
1131. Selami Su¨leyman Melemşe
1132. Selcan Kılıç Moral
1133. Selda Avcar Başer
1134. Selda Yaman
1135. Seli·m Baktıaya
1136. Selim Egin
1137. Selim Saray
1138. Selin Aksoy
1139. Selin Deniz Bozkurt
1140. Selin İnan
1141. Selin Nakıpoğlu
1142. Selma Çıgay
1143. Selma Işık
1144. Selma Sertbaş
1145. Selvihan Cengiz
1146. Sema Ecevitoğlu
1147. Sema Kendirci Uğurman
1148. Sema Özdemir
1149. Sema Pekdaş
1150. Semih Gökayaz
1151. Semih Gu¨ndu¨z
1152. Semir Karadaş
1153. Semra Buğra
1154. Semra Demir
1155. Semra İşler Albayrak
1156. Semra Marmara
1157. Semray Doğan
1158. Senay Ertem
1159. Senih Özay
1160. Seran Üney
1161. Serap Kaya
1162. Serap Keski·n Ki·zi·roğlu
1163. Serap Taşdelen
1164. Serdar Gu¨ltekin
1165. Seren Öztu¨rk
1166. Serenay Yaman
1167. Serhan Arıkanoğlu
1168. Serhat Arslan
1169. Serhat Çakmak
1170. Serife Ceren Uysal
1171. Serkan Dinçol
1172. Serol Karaduman
1173. Serpil Bozkulak
1174. Serpil Uyanık Bilaloğlu
1175. Sertuğ Su¨renoğlu
1176. Servet Tekin
1177. Sevda Köksoy Ku¨ey
1178. Sevda Mesci
1179. Several Ballıkaya
1180. Sevgi Binbir
1181. Sevgi Dutar
1182. Sevgi Ruhsan Doğu
1183. Sevil Aracı
1184. Sevilay Özkurt
1185. Sevim Akat
1186. Sevim Çelikcan
1187. Sevim Ku¨çu¨k
1188. Sevtap Metin
1189. Seyda Afyoncu
1190. Seyda Selek
1191. Seyhan Çoban Wiles
1192. Seyit Usta
1193. Sezin Şerbetci
1194. Sıla Neslihan Kocaeli
1195. Sibel Aydın
1196. Sibel Okur Avcı
1197. Sibel Yakar
1198. Sida Yıldız
1199. Sidar Perçin
1200. Sinan Balcılar
1201. Sinan Ertekin
1202. Sinan Zincir
1203. Sinejan Kut
1204. Sinem Atahan Gu¨ven
1205. Sinem Dokur
1206. Sitare Alkım Ünver
1207. Solma Tu¨rkoğlu
1208. Soner Bal
1209. Songu¨l Beydilli
1210. Songu¨l Ocak Başer
1211. Songu¨l Varki Yıldırım
1212. Suat Koçyiğit
1213. Suat Yıldırım
1214. Suna Üstu¨n
1215. Sunay Arslan
1216. Sureyya Kardelen Yarli·
1217. Suzan Keskin
1218. Su¨hendan Oğuzgiray
1219. Su¨heyla Mermutluoğlu
1220. Su¨heyla Vural
1221. Su¨leyman Anıl
1222. Su¨leyman Bahçeci·oğlu
1223. Su¨leyman Temel
1224. Su¨reyya Arcan Kara
1225. Su¨reyya Ortal
1226. Su¨reyya Yuran
1227. Ş. Sezin Atmaca
1228. Şahap Arpaci
1229. Şahin Mehmet Mendeşağu
1230. Şakir Hepiyiler
1231. Şebnem Kartal
1232. Şema Kelebek
1233. Şemse Kutsal
1234. Şenay Çöte
1235. Şener Bayar
1236. Şengu¨l Bayram
1237. Şengu¨l Özdemir Ayaz
1238. Şengu¨l Tarhan Buztaş
1239. Şengu¨l Toksun
1240. Şengu¨l Tosun
1241. Şerare Erfan
1242. Şeref Dede
1243. Şeref Turgut
1244. Şevki Fidangu¨l
1245. Şiar Rişvanoğlu
1246. Şule Arslan Hızal
1247. Şu¨heda Ronahi Çiftçi
1248. Şu¨kran Dağ Cabir
1249. Şu¨kran Eroğlu
1250. Şu¨kran Öztu¨rk
1251. Şu¨kru¨ Alpsoy
1252. Tacettin Kaya
1253. Tahir Demirci
1254. Tahir Kemal Bozkır
1255. Talat Gu¨neş
1256. Tamer Akgökçe
1257. Tamer Doğan
1258. Tamer Selçuk
1259. Taner Aşıcıoğlu
1260. Taner Oğuzgiray
1261. Tangu¨l Özer
1262. Tarkan Özdemir
1263. Taylan Özgu¨r Eker
1264. Teoman Özdöl
1265. Tora Pekin
1266. Tuba Ataş
1267. Tuba Gu¨neş
1268. Tuba Torun Erdoğdu
1269. Tuğba Akdemir Kamalı
1270. Tuğba Yılmaz
1271. Tuğçe Demiralay
1272. Tuğçe Duru
1273. Tuğçe Temel
1274. Tuna Bozyokuş
1275. Tuncay Ateş
1276. Tuncay Koç
1277. Turan Aydoğan
1278. Turkan Özdemir
1279. Tu¨lay Ateş
1280. Tu¨li·n Akyazar
1281. Tu¨lin Tuncer
1282. Tu¨nay Cengiz
1283. Tu¨rkan Aslan Ağaç
1284. Tu¨rkan Karakoç
1285. Tu¨rkan Kurtulmaz Öztu¨rk
1286. Tu¨rkan Yılmaz
1287. Uğır Yılmaz
1288. Uğur Altınarık
1289. Uğur Demirci
1290. Uğur Erdoğmuş
1291. Uğur Esat Keşku¨ş
1292. Uğur Olca
1293. Uğur Sayaner
1294. Uğur Solmaz
1295. Uğur Yetimoğlu
1296. Uğurcan Karakurt
1297. Uluç Ali Demir
1298. Umut Alikaşifoğlu
1299. Umut Gezginci
1300. Umut Nepton
1301. Umut Yeniocak
1302. Utku Devrim Barış Arslan
1303. Utku Tatar
1304. Ü. Hu¨seyin Çelik
1305. Ülku¨ Şahin
1306. Ümit Bu¨yu¨kdağ
1307. Ümit İzmirli
1308. Ümit Sisligu¨n
1309. Ümmu¨han Sertdemir Cevheri
1310. Ümran Aydın
1311. Ümran Gu¨nşen Altay
1312. Ümran Hakverdi
1313. Ünsal Tu¨zu¨n
1314. Üsame Sarıyaşar
1315. V. Gu¨neş Örmen
1316. V. Tu¨lay Yu¨ksel
1317. Vahap Kuzu
1318. Vedat Ahsen Coşar
1319. Vedat Ece
1320. Veysel Gu¨l
1321. Veysel Şeker
1322. Veysi Eski
1323. Vicdan Cengiz
1324. Vilson Akbaş
1325. Volkan Alkılıç
1326. Volkan Arslanbuga
1327. Volkan Gu¨ltekin
1328. Volkan Şener
1329. Yağmur Demirel
1330. Yağmur Kavak
1331. Yakup Gu¨l
1332. Yalçın Ekinci
1333. Yalçın Veziroğlu
1334. Yaprak Ürek
1335. Yasemen İzmirli
1336. Yasemin Arpa
1337. Yasemin Dora Şeker
1338. Yasemin Gu¨lbol
1339. Yasemin Öz
1340. Yaşar Toprak
1341. Yelda Çerkezoğlu Hu¨zmeli
1342. Yelda Koçak
1343. Yemen Cankan
1344. Yenal Özsu¨er
1345. Yeşim Yapakçı
1346. Yeşi·m Yeşi·loğlu
1347. Yeşinil Yeşilyurt
1348. Yeter Gu¨zel
1349. Yeter Tu¨rkeş Çevik
1350. Yıldırım Şakar
1351. Yıldız İmrek
1352. Yiğit Acar
1353. Yunus Emre Doğan
1354. Yusuf Akşeker
1355. Yusuf Ayık
1356. Yusuf Baydar
1357. Yusuf Demirbilek
1358. Yusuf Şirin
1359. Yu¨cel Aksu¨t
1360. Yu¨cel Tekbaş
1361. Yu¨ksel Oral
1362. Zafer Erman
1363. Zahide Kadıoğlu
1364. Zehra Ceylan
1365. Zehra Karataş
1366. Zeki Avcı
1367. Zekiye Baran
1368. Zerin Eken
1369. Zerrin Şenyıl Kale
1370. Zeycan Balcı
1371. Zeynel Erkan
1372. Zeynel Kaya
1373. Zeynel Öztu¨rk
1374. Zeynep Akbulut
1375. Zeynep Aydın
1376. Zeynep Aydınoğlu
1377. Zeynep Aygu¨n
1378. Zeynep Aytemur Koç
1379. Zeynep Barış
1380. Zeynep Bozkurt
1381. Zeynep Çiftçi
1382. Zeynep Kara
1383. Zeynep Kavi
1384. Ziya Çelik
1385. Ziya Ergin
1386. Zi·ynet Özçeli·k
1387. Zuhat Efe
1388. Zu¨beyde Uğurlu
1389. Zu¨beyir Boztemir
1390. Zu¨leyha Gu¨lu¨m
1391. Zu¨lfu¨kar Erden
1392. Zu¨lfu¨kar Gu¨neş Gu¨laydın
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