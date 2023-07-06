Ahmet Hakan'dan Numan Kurtulmuş'a Can Atalay çağrısı: 'Mahkemenin yapacağı işi...'

Yayınlanma: 06.07.2023 - 08:23

Güncelleme: 06.07.2023 - 08:23

TİP’in Hatay milletvekili Can Atalay, Gezi Davası nedeniyle tutuklu bulunuyor. Mazbatasını alamayan Atalay için bir çağrı da Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan geldi.

Hakan’ın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslendiği yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

“Birikimiyle, siyasi ağırlığıyla, mütevazı kişiliğiyle, uzlaşmacılığıyla Meclis Başkanlığı görevi Numan Kurtulmuş’a çok yakıştı. O da zaten ilk olarak konvoyundaki araçların sayısını azaltıp motorlu polis ekiplerini kaldırarak mütevazı kişiliğinin gereğini yapmış. Tantanalı karşılamalar falan da istemiyormuş. Ne güzel.

CAN ATALAY ÇAĞRISI

Gerçi mahkemenin yapacağı işi kendisinden talep etmek doğru değil ama insan yine de Can Atalay meselesine de bir biçimde çözüm üretse diye temennide bulunmaktan geri duramıyor.”