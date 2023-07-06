Can Atalay'ın arkadaşlarından çağrı: Adalet ve özgürlük istiyoruz!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 12:48

Güncelleme: 06.07.2023 - 13:07

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili avukat Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları, Atalay'ın serbest bırakılması talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

"HALKIN İRADESİNE SAYGI İSTİYORUZ"

Çağlayan Adliyesi'nde bir araya gelen avukatlar, Atalay'ın milletvekili seçilmesine karşın 53 gündür hukuksuz bir biçimde hâlâ cezaevinde tutulduğuna dikkat çekerek, şu çağrıyı yaptı:

"Milletin oylarıyla seçilen diğer milletvekilleri gibi Can Atalay’ın da derhal serbest kalması hukukun, anayasanın ve adaletin gereğidir.

Başta üyesi olduğu TBMM ve ayrımsız bütün milletvekillerini, siyasi partileri, Türkiye Barolar Birliğini, barolarımızı, hukuk kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve insan hakları örgütlerini, tek tek bütün yurttaşlarımızı anayasanın, hukukun ve haklarımızın etkin bir bekçisi olmaya, görevli yargı merciinin görevini yerine getirmesi için herkesi meşru, hukuki ve demokratik yollardan sesini çıkarmaya, tepki göstermeye davet ediyoruz.

Hukukun ve anayasanın gereği yapılsın istiyoruz! Halkın iradesine saygı istiyoruz! Adalet ve özgürlük istiyoruz!"