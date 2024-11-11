14 anketin ortalamasında dikkat çeken sonuç: Birinci parti netleşti, sadece tek partinin oyu sabit kaldı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 14:26

Güncelleme: 11.11.2024 - 14:27

Türkiye'de erken seçim tartışmaları alevlenmeye, muhalefet de çağrılarını yinelemeyi sürdürürken; anket şirketleri de araştırma sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor.

Araştırma şirketleri sokağın nabzını ölçmeye devam ederken, son anketin sonucu dikkat çekti.

"ANKETLERİN ANKETİ"

ADA, Ankara Araştırma ve Danışmanlık, AREA, ASAL, BETİMAR, HBS, ORC, ÖZDEMİR, PİAR,SAROS, SERAR, SONAR, SPECTRUM HOUSE, TOPLUM ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ olmak üzere toplamda 14 şirketin ekim ayı verilerinin ortalamasını baz alan anketin sonucu, MDRaporlar tarafından açıklandı.

MDRaporlar’ın sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşılan anket sonucuna göre, ekim ayı anket ortalamasında sıralamada ilk sırada yüzde 31,0 oyla CHP yer aldı.

Anket sonucuna göre CHP yüzde 1,5 oy kaybetti. En fazla oy kaybeden partinin CHP olduğu görüldü.

AKP’NİN OYLARI SABİT KALDI

Yüzde 29,6’lık oy oranı ile listede ikinci sırada yer alan AKP’nin oylarının sabit kalarak oy kaybetmemesi dikkat çekti.

CHP dışında oy kaybeden diğer partiler ise MHP ve TİP oldu. Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısı ile dikkatleri üzerine çeken MHP, yüzde 1 oy kaybetti. TİP’in kaybettiği oy oranı ise yüzde 2 oldu.

HANGİ PARTİLERİN OYU ARTTI?

DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ise oylarını artıran partiler arasında yer aldı.

14 anketin verilerine göre partilerin oy oranları ise şöyle:

CHP 31,0

AKP 29,6

DEM Parti 9,4

MHP 9,1

İYİ Parti 5,3

YRP 5,1

Zafer Partisi 5,0

TİP 1,5