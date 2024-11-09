ASAL Araştırma sordu: 'Erken seçim' anketinde dikkat çeken sonuç
ASAL Araştırma, ekim ayında gerçekleştirdiği "Erken seçim yapılmalı mı?" anketinin sonuçlarını paylaştı. Söz konusu anket sonuçlarında dikkat çekici veriler ortaya çıktı. İşte öne çıkan yanıtlar...
Siyasette erken seçim tartışmaları sürüyor, muhalefet de ‘erken seçim’ çağrılarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda araştırma şirketleri de anketler yapmaya başladı.
Son olarak ASAL Araştırma ekim ayının anket sonuçlarını yayınladı. Söz konusu ankette “Ülkenin içinde bulunduğu koşullar altında bir erken seçim yapılmalı mı?” sorusuna yanıt verildi.
ÇARPICI SONUÇLAR
Türkiye genelinde 26 ilde 20-24 Ekim 2024 tarihleri arasında 18 yaş üstünde kişinin 2000 kişinin katıldığı ankette dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.
YÜZDE 51.5’LİK KISIM ‘HAYIR’ DEDİ
Katılımcıların yüzde 42.6 oranında bir çoğunluğu erken seçim yapılmasını destekledi. Buna karşın, yüzde 51.5'lik bir kesim erken seçim istemediğini belirtti.
Erken genel seçimin yapılmasını isteyenlerin çoğunluğunu ise CHP ve DEM Partili seçmenler oluşturuyor.
İşte ASAL Araştırma’nın paylaşımı…
Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) November 7, 2024
??Evet yapılmalı:%42.6
??Hayır yapılmamalı:%51.5
??Fikrim yok/Cevap yok:%5.9
??Ekim 2024 ??2.000 pic.twitter.com/9KLSHyv7qi
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