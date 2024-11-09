Son seçim sonucunu bilen araştırma şirketinden yeni anket: Birinci parti değişiyor!

Yayınlanma: 09.11.2024 - 14:54

Güncelleme: 09.11.2024 - 14:54

Türkiye'de erken seçim tartışmaları alevlenmeye, muhalefet de çağrılarını yinelemeyi sürdürürken; anket şirketleri de araştırma sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor.

Son seçim sonucunu bilen Özdemir Araştırma, yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre CHP birinci parti konumunda.

Özdemir Araştırma, 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, CHP yüzde 30,7 oy oranıyla birinci parti konumunda yer alırken, AKP ise yüzde 27,4 oy aldı.

İYİ PARTİ VE MHP ERİDİ

Anket verilerine göre, CHP ve AKP arasında oy artışı yaşanırken, İYİ Parti ve MHP’de ise oy kayıpları görüldü.

Özdemir Araştırma'nın, 2 bin 7 kişiyle gerçekleştirdiği genel seçim anket verileri şöyle:

CHP: Yüzde 30,7

AKP: Yüzde 27,4

DEM Parti: Yüzde 11

Önceki seçim anketine göre; CHP 0,3, AKP, 1,1, ve Zafer Partisi’nin 1,1 oy artırdığı görüldü.

DEM - 1,2, MHP - 0,5, YRP - 0,8, İYİ Parti'de ise -0,6, oy düşüşü oldu.

Özdemir Araştırma şirketi, son seçim sonucunu bilen anket şirketi olarak biliniyor.