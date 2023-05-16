14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP ne kadar oy aldı? AKP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? AKP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte partilerin milletvekili sayıları da belli olmaya başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP ne kadar oy aldı? AKP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? AKP 28. Dönem Milletvekilleri listesi…
28. Dönem Milletvekilleri belli olmaya başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde partilerin milletvekili sayıları belli oldu. Türkiye'de 60 milyon seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Seçimler için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurtiçinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, önceki gün saat 17.00'ye kadar oy kullanabildi.
AKP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
AKP, 2018'de yüzde 42,56 oy oranıyla 295 milletvekili çıkarmıştı. AKP, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde ise yüzde 35,58 oy oranıyla 267 sandalye kazandı. 2023 yılında AKP'nin milletvekili sayısı 267 olarak belirlendi.
Adana
Ömer Çelik, Ahmet Zenbilci, Sunay Karamık, Abdullah Doğru, Faruk Aytek
Adıyaman
Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan
Afyonkarahisar
Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan
Ağrı
Ruken Kilerci
Aksaray
Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy
Amasya
Haluk İpek, Hasan Çilez
Ankara 1. Bölge
Yıldırım Tuğrul Türkeş, Jülide Sarıeroğlu, Murat Alparslan, Zehranur Aydemir
Ankara 2. Bölge
Vedat Bilgin, Lütfiye Selva Çam, Orhan Yegin, Zeynep Yıldız, Osman Gökçek, Kurtcan Çelebi
Ankara 3. Bölge
Fuat Oktay, Leyla Şahin Usta, Ömer İleri, Asuman Erdoğan, Ahmet Fethan Baykoç
Antalya
Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş
Ardahan
Kaan Koç
Artvin
Faruk Çelik
Aydın
Mustava Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen
Balıkesir
İsmail Ok, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan
Bartın
Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman
Ferhat Nasıroğlu
Bayburt
Orhan Ateş
Bilecik
Halil Eldemir
Bingöl
Feyzi Berdibek, Zeki Korkuata
Bitlis
Turan Bedirhanoğlu
Bolu
Yüksel Coşkunyürek
Burdur
Ahmet Korkmaz, Mustafa Oğuz
Bursa 1. Bölge
Efkan Ala, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz
Bursa 2. Bölge
Mustafa Varank, Ayhan Salman, Osman Mestan, Emel Gözükara Durmaz, Muhammet Müfit Aydın
Çanakkale
Ayhan Gider
Çankırı
Muhammet Emin Akbaşoğlu
Çorum
Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya
Denizli
Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök
Diyarbakır
Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman
Düzce
Ayşe Keşir, Ercan Öztürk
Edirne
Fatma Aksal
Elazığ
Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı
Erzincan
Süleyman Karaman
Erzurum
Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat
Eskişehir
Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan
Gaziantep
Abdülhamit Gül, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Şehzade Demir, İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik
Giresun
Nazı Elmas, Ali Temür
Gümüşhane
Celalettin Köse
Hatay
Adem Yeşildal, Abdülkadir Özel, Hüseyin Yayman, Kemal Karahan
Iğdır
Cantürk Alagöz
Isparta
Mehmet Uğur Gökgöz
İstanbul 1. Bölge
Murat Kurum, Erkan Kandemir, Hasan Turan, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Hulusi Şentürk, Hulki Cevizoğlu, Tuğba Işık Ercan, İsmail Erdem, Yahya Çelik, Behiye Eker, Serkan Bayram, Ümmü Gülşen Öztürk, Azmi Ekinci, Nurettin Alan
İstanbul 2. Bölge
Süleyman Soylu, Halit Yerebakan, Rabia İlhan, Önder Aksakal, Mustafa Demir, İsmail Emrah Karayel, Zafer Sırakaya, Büşra Paker, Sevan Sıvacıoğlu, Derya Ayaydın, Adem Yıldırım, Sena Nur Çelik
İstanbul 3. Bölge
Numan Kurtulmuş, Özlem Zengin, Cüneyt Yüksel, Zekeriya Yapıcıoğlu, Halis Dalkılıç, Rümeysa Kadak, Oğuz Üçüncü, Bayram Şenocak, Şamil Ayrım, Seda Gören Bölük, Nilhan Ayan, Yıldız Konal Süslü, Şengül Karslı, Yücel Arzen Hacıoğulları
İzmir 1. Bölge
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi
İzmir 2. Bölge
Eyyüp Kadir İnan, Fehmi Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar
Kahramanmaraş
Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin
Karabük
Cem Şahin, Durmuş Ali Keskinkılıç
Karaman
Selman Oğuzhan Eser, Osman Sağlam
Kars
Adem Çalkın
Kastamonu
Halil Uluay, Fatma Serap Ekmekci
Kayseri
Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy
Kırıkkale
Mustafa Kaplan
Kırklareli
Ahmet Gökhan Sarıçam
Kırşehir
Necmettin Erkan
Kilis
Ahmet Salih Dal
Kocaeli
Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır
Konya
Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Meryem Göka, Abdullah Ağralı, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer
Kütahya
Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir
Malatya
Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan
Manisa
Bahadır Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal, Ahmet Mücahit Arınç
Mardin
Faruk Kılıç, Muhammet Adak
Mersin
Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Faruk Dinç
Muğla
Kadem Mete, Yakup Otgöz
Muş
Mehmet Emin Şimşek
Nevşehir
Süleyman Özgün, Emre Çalışkan
Niğde
Cevahir Uzkurt
Ordu
Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat
Osmaniye
Derya Yanık, Seydi Gülsoy
Rize
Muhammed Avcı, Harun Mertoğlu
Sakarya
Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya
Samsun
Mehmet Muş, Çiğdem Karaarslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırçalı, Erhan Aksu
Siirt
Mervan Gül
Sinop
Nazım Maviş
Sivas
Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Toy
Şanlıurfa
Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Abdürrahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak, Mehmet Faruk Pınarbaşı
Şırnak
Arslan Tatar
Tekirdağ
Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül
Tokat
Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir
Trabzon
Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç
Uşak
İsmail Güneş, Fahrettin Tuğrul
Van
Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu
Yalova
Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol
Yozgat
Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan
Zonguldak
Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu
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