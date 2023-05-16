2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP ne kadar oy aldı? AKP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? AKP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte partilerin milletvekili sayıları da belli olmaya başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP ne kadar oy aldı? AKP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? AKP 28. Dönem Milletvekilleri listesi…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 18:18
14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP ne kadar oy aldı? AKP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? AKP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...
Abone Ol google-news

28. Dönem Milletvekilleri belli olmaya başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde partilerin milletvekili sayıları belli oldu.  Türkiye'de 60 milyon seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Seçimler için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurtiçinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, önceki gün saat 17.00'ye kadar oy kullanabildi. 

AKP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

AKP, 2018'de yüzde 42,56 oy oranıyla 295 milletvekili çıkarmıştı. AKP, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde ise yüzde 35,58 oy oranıyla 267 sandalye kazandı. 2023 yılında AKP'nin milletvekili sayısı 267 olarak belirlendi.

Adana

Ömer Çelik, Ahmet Zenbilci, Sunay Karamık, Abdullah Doğru, Faruk Aytek

Adıyaman

Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan

Afyonkarahisar

Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan

Ağrı

Ruken Kilerci

Aksaray

Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy

Amasya

Haluk İpek, Hasan Çilez

Ankara 1. Bölge

Yıldırım Tuğrul Türkeş, Jülide Sarıeroğlu, Murat Alparslan, Zehranur Aydemir

Ankara 2. Bölge

Vedat Bilgin, Lütfiye Selva Çam, Orhan Yegin, Zeynep Yıldız, Osman Gökçek, Kurtcan Çelebi

Ankara 3. Bölge

Fuat Oktay, Leyla Şahin Usta, Ömer İleri, Asuman Erdoğan, Ahmet Fethan Baykoç

Antalya

Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş

Ardahan

Kaan Koç

Artvin

Faruk Çelik

Aydın

Mustava Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen

Balıkesir

İsmail Ok, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan

Bartın

Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman

Ferhat Nasıroğlu

Bayburt

Orhan Ateş

Bilecik

Halil Eldemir

Bingöl

Feyzi Berdibek, Zeki Korkuata

Bitlis

Turan Bedirhanoğlu

Bolu

Yüksel Coşkunyürek

Burdur

Ahmet Korkmaz, Mustafa Oğuz

Bursa 1. Bölge

Efkan Ala, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz

Bursa 2. Bölge

Mustafa Varank, Ayhan Salman, Osman Mestan, Emel Gözükara Durmaz, Muhammet Müfit Aydın

Çanakkale

Ayhan Gider

Çankırı

Muhammet Emin Akbaşoğlu

Çorum

Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya

Denizli

Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök

Diyarbakır

Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman

Düzce

Ayşe Keşir, Ercan Öztürk

Edirne

Fatma Aksal

Elazığ

Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı

Erzincan

Süleyman Karaman

Erzurum

Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat

Eskişehir

Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan

Gaziantep

Abdülhamit Gül, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Şehzade Demir, İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik

Giresun

Nazı Elmas, Ali Temür

Gümüşhane

Celalettin Köse

Hatay

Adem Yeşildal, Abdülkadir Özel, Hüseyin Yayman, Kemal Karahan

Iğdır

Cantürk Alagöz

Isparta

Mehmet Uğur Gökgöz

İstanbul 1. Bölge

Murat Kurum, Erkan Kandemir, Hasan Turan, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Hulusi Şentürk, Hulki Cevizoğlu, Tuğba Işık Ercan, İsmail Erdem, Yahya Çelik, Behiye Eker, Serkan Bayram, Ümmü Gülşen Öztürk, Azmi Ekinci, Nurettin Alan

İstanbul 2. Bölge

Süleyman Soylu, Halit Yerebakan, Rabia İlhan, Önder Aksakal, Mustafa Demir, İsmail Emrah Karayel, Zafer Sırakaya, Büşra Paker, Sevan Sıvacıoğlu, Derya Ayaydın, Adem Yıldırım, Sena Nur Çelik

İstanbul 3. Bölge

Numan Kurtulmuş, Özlem Zengin, Cüneyt Yüksel, Zekeriya Yapıcıoğlu, Halis Dalkılıç, Rümeysa Kadak, Oğuz Üçüncü, Bayram Şenocak, Şamil Ayrım, Seda Gören Bölük, Nilhan Ayan, Yıldız Konal Süslü, Şengül Karslı, Yücel Arzen Hacıoğulları

İzmir 1. Bölge

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi

İzmir 2. Bölge

Eyyüp Kadir İnan, Fehmi Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar

Kahramanmaraş

Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin

Karabük

Cem Şahin, Durmuş Ali Keskinkılıç

Karaman

Selman Oğuzhan Eser, Osman Sağlam

Kars

Adem Çalkın

Kastamonu

Halil Uluay, Fatma Serap Ekmekci

Kayseri

Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy

Kırıkkale

Mustafa Kaplan

Kırklareli

Ahmet Gökhan Sarıçam

Kırşehir

Necmettin Erkan

Kilis

Ahmet Salih Dal

Kocaeli

Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır

Konya

Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Meryem Göka, Abdullah Ağralı, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer

Kütahya

Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir

Malatya

Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan

Manisa

Bahadır Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal, Ahmet Mücahit Arınç

Mardin

Faruk Kılıç, Muhammet Adak

Mersin

Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Faruk Dinç

Muğla

Kadem Mete, Yakup Otgöz

Muş

Mehmet Emin Şimşek

Nevşehir

Süleyman Özgün, Emre Çalışkan

Niğde

Cevahir Uzkurt

Ordu

Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat

Osmaniye

Derya Yanık, Seydi Gülsoy

Rize

Muhammed Avcı, Harun Mertoğlu

Sakarya

Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya

Samsun

Mehmet Muş, Çiğdem Karaarslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırçalı, Erhan Aksu

Siirt

Mervan Gül

Sinop

Nazım Maviş

Sivas

Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Toy

Şanlıurfa

Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Abdürrahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak, Mehmet Faruk Pınarbaşı

Şırnak

Arslan Tatar

Tekirdağ

Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül

Tokat

Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir

Trabzon

Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç

Uşak

İsmail Güneş, Fahrettin Tuğrul

Van

Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu

Yalova

Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol

Yozgat

Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan

Zonguldak

Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu


AKP Milletvekili milletvekili seçimleri 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri

İlgili Haberler

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti ne kadar oy aldı? İYİ Parti hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? İYİ Parti 28. Dönem Milletvekilleri listesi...

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti ne kadar oy aldı? İYİ Parti hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? İYİ Parti 28. Dönem Milletvekilleri listesi...
Meclise kaç kadın milletvekili girdi? TBMM 28 Dönem Kadın Milletvekilleri kim? En çok kadın milletvekili hangi partiden seçildi?

Meclise kaç kadın milletvekili girdi? TBMM 28 Dönem Kadın Milletvekilleri kim? En çok kadın milletvekili hangi partiden seçildi?
14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP ne kadar oy aldı? CHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? CHP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...

14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP ne kadar oy aldı? CHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? CHP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...

En Çok Okunan Haberler