14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti ne kadar oy aldı? İYİ Parti hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? İYİ Parti 28. Dönem Milletvekilleri listesi...
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte partilerin milletvekili sayıları da belli olmaya başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti ne kadar oy aldı? İYİ Parti hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? İYİ Parti 28. Dönem Milletvekilleri listesi…
28. Dönem Milletvekilleri belli olmaya başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde partilerin milletvekili sayıları belli oldu. Türkiye'de 60 milyon seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Seçimler için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurtiçinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, önceki gün saat 17.00'ye kadar oy kullanabildi.
İYİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
İYİ Parti, 2018'de yüzde 9,96 oy oranıyla 43 milletvekili çıkartmıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yüzde 9,69 oy oranıyla 44 milletvekili çıkardı. 2023 yılında İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 44 olarak belirlendi.
İYİ PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ
Adana
Ayyüce Türkeş Taş, Bilal Bilici
Afyonkarahisar
Hakan Şeref Olgun
Aksaray
Turan Yaldır
Ankara 1. Bölge
Koray Aydın, Ahmet Eşref Fakıbaba
Ankara 2. Bölge
Adnan Beker
Ankara 3. Bölge
Yüksel Arslan, Kürşad Zorlu
Antalya
Uğur Poyraz, Aykut Kaya
Aydın
Ömer Karakaş
Balıkesir
Turhan Çömez
Bursa 1. Bölge
Yüksel Selçuk Türkoğlu
Bursa 2. Bölge
Hasan Toktaş
Çanakkale
Rıdvan Uz
Denizli
Yasin Öztürk
Edirne
Mehmet Akalın
Eskişehir
İdris Nebi Hatipoğlu
Gaziantep
Mehmet Mustafa Gürban
Hatay
Adnan Şefik Çirkin
Isparta
Aylin Cesur
İstanbul 1. Bölge
Nimet Özdemir, Burak Akburak, Mustafa Cihan Paçacı
İstanbul 2. Bölge
Buğra Kavuncu, Mehmet Selim Ensarioğlu
İstanbul 3. Bölge
Ersin Beyaz, Seyithan İzsiz, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
İzmir 1. Bölge
Dursun Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özlale
İzmir 2. Bölge
Hüsmen Kırkpınar
Kayseri
Dursun Ataş
Kocaeli
Lütfü Türkkan
Konya
Ünal Karaman
Manisa
Şenol Suat
Mersin
Burhanettin Kocamaz
Muğla
Metin Ergün
Sakarya
Ümit Dikbayır
Samsun
Erhan Usta
Tekirdağ
Selcan Hamşıoğlu
Trabzon
Yavuz Aydın
Yozgat
Lütfullah Kayalar
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı