14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti ne kadar oy aldı? İYİ Parti hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? İYİ Parti 28. Dönem Milletvekilleri listesi...

Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:34

Güncelleme: 16.05.2023 - 17:34

28. Dönem Milletvekilleri belli olmaya başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde partilerin milletvekili sayıları belli oldu. Türkiye'de 60 milyon seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Seçimler için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurtiçinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, önceki gün saat 17.00'ye kadar oy kullanabildi.

İYİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

İYİ Parti, 2018'de yüzde 9,96 oy oranıyla 43 milletvekili çıkartmıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yüzde 9,69 oy oranıyla 44 milletvekili çıkardı. 2023 yılında İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 44 olarak belirlendi.



İYİ PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ

Adana

Ayyüce Türkeş Taş, Bilal Bilici

Afyonkarahisar

Hakan Şeref Olgun



Aksaray

Turan Yaldır



Ankara 1. Bölge

Koray Aydın, Ahmet Eşref Fakıbaba



Ankara 2. Bölge

Adnan Beker

Ankara 3. Bölge

Yüksel Arslan, Kürşad Zorlu



Antalya

Uğur Poyraz, Aykut Kaya



Aydın

Ömer Karakaş

Balıkesir

Turhan Çömez

Bursa 1. Bölge

Yüksel Selçuk Türkoğlu



Bursa 2. Bölge

Hasan Toktaş

Çanakkale

Rıdvan Uz

Denizli

Yasin Öztürk

Edirne

Mehmet Akalın

Eskişehir

İdris Nebi Hatipoğlu



Gaziantep

Mehmet Mustafa Gürban



Hatay

Adnan Şefik Çirkin

Isparta

Aylin Cesur

İstanbul 1. Bölge

Nimet Özdemir, Burak Akburak, Mustafa Cihan Paçacı



İstanbul 2. Bölge

Buğra Kavuncu, Mehmet Selim Ensarioğlu



İstanbul 3. Bölge

Ersin Beyaz, Seyithan İzsiz, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu



İzmir 1. Bölge

Dursun Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özlale



İzmir 2. Bölge

Hüsmen Kırkpınar



Kayseri

Dursun Ataş

Kocaeli

Lütfü Türkkan

Konya

Ünal Karaman

Manisa

Şenol Suat

Mersin

Burhanettin Kocamaz

Muğla

Metin Ergün

Sakarya

Ümit Dikbayır

Samsun

Erhan Usta

Tekirdağ

Selcan Hamşıoğlu

Trabzon

Yavuz Aydın

Yozgat

Lütfullah Kayalar















































