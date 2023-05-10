14 Mayıs öncesi karanlık görüntüler: Cemaat derneğinde çocuklara 'Erdoğan' duası!
İsmailağa cemaati bağlantılı bir dernekte, çocuklara Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için dua ettirildi.
Seçimlerde Cumhur İttifakı'na ve ittifakın cumhurbaşkanı adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkça ilan eden İsmailağa cemaati, siyasi faaliyetlerine çocukları da alet etmekten geri durmuyor.
Bursa'da İsmailağa bağlantılı Uluçınar Derneği'nde çocuklara okutulan yemek duası, bu istismarın vahim bir göstergesi oldu.
Derneğin temsilcisi Hasan Alkan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, bir yer sofrasının etrafında oturmuş çocuklara "Ya rabbi hayırlısıyla Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını nasip eyle" diye dua ettirildiği görülüyor.
İsmailağa cemaati, geçen ay yaptıkları açıklamada, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini resmi olarak ilan etmişti.
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