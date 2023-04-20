14 Mayıs seçimlerinde oy pusulası nasıl olacak? AKP, CHP,MHP, İYİ Parti oy pusulasında kaçıncı sırada olacak?

Yayınlanma: 20.04.2023 - 15:47

Güncelleme: 20.04.2023 - 15:47

Siyasi partiler 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmuş, YSK ise 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermişti. Kurul, 15 Nisan'da da geçici aday listesini açıklamıştı. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs günü yapılacak olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin aday listesini yayımladı.

SEÇİME HANGİ PARTİLER GİRİYOR?

YSK'nın yapmış olduğu açıklamaya göre; Adalet Birlik Partisi'nin 47 seçim çevresinde, Adalet Partisi'nin 67 seçim çevresinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Anavatan Partisi'nin 63 seçim çevresinde, Büyük Birlik Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 seçim çevresinde, Genç Parti'nin 72 seçim çevresinde, Güç Birliği Partisi'nin 59 seçim çevresinde, Hak ve Özgürlükler Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Halkın Kurtuluş Partisi'nin 87 seçim çevresinde, İYİ Parti'nin 78 seçim çevresinde, Memleket Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Millet Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Milli Yol Partisi'nin 49 seçim çevresinde, Sol Parti'nin 87 seçim çevresinde, Türkiye İşçi Partisi'nin 54 seçim çevresinde, Türkiye Komünist Hareketi'nin 87 seçim çevresinde, Türkiye Komünist Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Vatan Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Yeniden Refah Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Yenilik Partisi'nin 74 seçim çevresinde, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Zafer Partisi'nin 75 seçim çevresinde seçime katılmasına karar verildi.

Seçime 24 siyasi parti ve 151 bağımsız aday katılacak. Karar örneği Resmi Gazete'de ve www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanacak ve Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

OY PUSULASI NASIL OLACAK?



Seçime katılacak ittifaklar ve partilerle ilgili incelemesini tamamlayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulasındaki sıralamaya son şeklini verdi. Bu kapsamda, 8 Nisan'da kura ile belirlenen ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri değişti. Buna göre, kesinleşen pusulanın 6. sırasında BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor.

Pusulanın 15. sırasında ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan "Millet İttifakı" yer alıyor.

Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nden oluşan "Ata İttifakı" ise pusulanın 16. sırasını paylaşıyor.

Pusulanın ilk sırasında Millet Partisi, 2. sırasında Hak ve Özgürlükler Partisi, 3. sırasında Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'den oluşan "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" yer alıyor.

Pusulada, 4. sırada Genç Parti, 5. sırada Memleket Partisi, 7. sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nden oluşan "Emek ve Özgürlük İttifakı", 8. sırada Adalet Birlik Partisi, 9. sırada Anavatan Partisi, 10. sırada Yenilik Partisi, 11. sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 12. sırada Milli Yol Partisi, 13. sırada Vatan Partisi, 14. sırada Güç Birliği Partisi bulunuyor.

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından yapılmıştır. Yurt dışındaki seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanmış olup, oy pusulasının boyutu bir metre. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ'NDE KULLANILACAK OY PUSULASI

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.







