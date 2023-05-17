14 Mayıs sonrası ilk toplantı: Millet İttifakı liderleri bugün toplanıyor

Yayınlanma: 17.05.2023 - 09:35

Güncelleme: 17.05.2023 - 09:41

Türkiye'de 60 milyona yakın seçmen 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Yurtiçi oylarının sayımının sona ermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını resmen açıkladı.

Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın 5.47 oranında oy aldığını duyurdu.

SEÇİM SONRASI İLK TOPLANTI

En fazla oyu alan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki 13. cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Propaganda süreci ise dün itibarıyla başladı.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı lider, bugün saat 15'te CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirip, ikinci tur için yol haritasını belirleyecek.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde saat 15.00'te yapılacak toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.

Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.

İlk turda aldığı yüzde 5, 2 oyla 2. tur için anahtar konumunda olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la yakın zamanda bir görüşme yapılması da bekleniyor.