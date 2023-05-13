Gümrüklerde oy kullanma ne zaman bitecek? 14 Mayıs'ta gümrüklerde oy kullanılabilir mi? Gümrüklerde oy verme işlemi devam ediyor mu?

Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:30

Güncelleme: 13.05.2023 - 09:59

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkede ve 156 yerde yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturulmuştu. Seçmenler yurtdışında oy kullanma işleminin bitmesinin ardından gümrüklerde oy kullanma işleminin devam edip etmediğini merak ediyor. Peki, 14 Mayıs'ta gümrüklerde oy kullanılabilir mi? Gümrüklerde oy verme işlemi devam ediyor mu? İşte ayrıntılar...

YURT DIŞINDA NE KADAR OY KULLANILDI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 milyon 416 bin seçmenden yurtdışı temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Bu, yurt dışında bulunan tüm seçmen sayısının yüzde 53,18'ine denk geliyor.

Bu sayı ile 2023 seçimleri, daha önce yurt dışı temsilciliklerde oy kullanılan 5 seçimi geride bıraktı.

GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

YSK'dan yayımlanan seçim takvimine göre yurt dışında oy kullanma işlemi 27 Nisan'da başlamıştı. Yurt dışında oy verme işlemleri 9 Mayıs'ta sona erdi.

Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

GÜMRÜK KAPILARINDA KİMLER OY KULLANABİLİR?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup, ancak seçim tarihinde Türkiye'de bulunan seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu tarafından sandık kurulmasına karar verilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilirler.