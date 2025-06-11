142 gündür tutuklu: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakim karşısında

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması bugün Silivri’de İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara’da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.

'ERDOĞAN'A HAKARET'TEN HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Özdağ’ın dosyası 17 Şubat’ta tefrik edildi. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özdağ’ın bu dosyadaki ilk duruşması 29 Nisan’da Çağlayan’da bulunan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DİĞER DAVADA İLK DURUŞMA BUGÜN

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklu bulunduğu dosyanın ilk duruşması ise bugün saat 10.30'da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Duruşma, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonlarından birinde gerçekleştirilecek.

"DOKUZ SAYFALIK İDDİANAME 77 GÜNDE YAZILDI"

Özdağ, tutukluluğunun 84'üncü gününde, "9 sayfalık iddianame 77 günde yazıldı” diyerek tepki göstermişti.

İMAMOĞLU'NDAN DESTEK ÇAĞRISI

Özdağ gibi Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da dün şu paylaşımı yapmıştı:

"Hukuk araç olarak kullanılarak siyaset dizayn edilemez. Siyasetçiler, siyasi parti liderleri uyduruk gerekçelerle tutuklanıp aylarca hatta yıllarca hapiste tutularak yargılama sürecinin kendisi cezalandırmaya dönüştürülüyor. Siyasetçiler rakiplerini sandıkta yener, uyduruk mahkemelerle değil. Fikirler fikirlerle yarışır, kararı millet verir. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yarınki duruşmada tutukluğuna sona verilmesi ve adli birimler üzerindeki iktidar gölgesinin sökülüp atılması elzemdir. Yargılama sürecinin kasti olarak uzatılması ve tutuklu yargılamanın usul haline gelmesi adaletsizliktir."

İZMİR MARŞI'NI SÖYLEDİLER

Duruşma öncesi “Zafer Otağı”nda toplanmaya başlayan Zafer Partiler, İzmir Marşı’nı söyledi. O anlar kameraya yansıdı.



