143 adrese baskın... İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıkladı: 'İmamoğlu' eylemlerinde 106 gözaltı daha!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 14:41

Güncelleme: 26.03.2025 - 14:59

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolara ilişkin olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 143 adrese operasyon düzenlendiğini ve 106 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyona tepki olarak 19 Mart günü başlayan eylemlere katılanlara yönelik "baskınlar" devam ediyor.

GÖZALTILAR ARTIYOR!

Bu sabah saatlerinde ise İstanbul ve Bursa’da çok sayıda eve polis baskını düzenlendi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gece Fatih ve Şişli'den 45 kişi alındı, sabah yapılan baskınlarda ise 61 kişi alındı.

Böylelikle İstanbul'daki toplam gözaltı sayısı 106 oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de, son gözaltı sayısını 106 olarak duyurdu.

Buna göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ADRESLERE BASKIN

Ekipler, eylemcilerin "kimlik ve adreslerini" tespit etti.

Kentte belirlenen 143 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 106 kişiyi gözaltına aldı. Kişiler, işlemleri için Emniyet'te götürüldü.