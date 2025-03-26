İmamoğlu protestolarına katılanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:08

Güncelleme: 26.03.2025 - 10:01

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile İBB çalışanları ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonların ardından başlayan protestolar, yurt genelinde günlerdir devam ediyor.

İstanbul ve Bursa'da protestolara katılanlara, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Çok sayıda eve polis baskını yapılırken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

EĞİTİM SEN ÜYESİ AKADEMİSYENE GÖZALTI!

Üniversite öğrencilerinin başlattığı boykot eylemlerine destek veren Eğitim Sen üyesi akademisyen Levent Dölek'in de gözaltına alındığı aktarıldı.

Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sendikamızın aldığı karar doğrultusunda öğrencilerimizle dayanışmak için bir günlük iş bırakma kararı sonrası İstanbul Üniversitesi İşyeri Temsilcimiz Levent Dölek şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştır. Sendikal faaliyet suç değildir. Arkadaşımızı derhal serbest bırakın!"

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARINDAN AÇIKLAMA!

SOL Genç de, çok sayıda öğrencinin ev baskınıyla gözaltına alındığını, şu paylaşımla duyurdu:

"Gençliğin mücadelesi baskılarla, operasyonlarla diner mi sandınız? Bu sabah Bursa’da, aralarında üç arkadaşımızın da olduğu birçok öğrenci ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın!"

Türkiye Komünist Gençliği ise, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün sabah saatlerinde İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 7 TKP üye ve gönüllüsü daha anayasal protesto haklarını kullandıkları için evlerinden gözaltına alındılar.

Öğrenciler seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine; ülkenin keyfi, hukuksuz, belirsiz bir karanlığa hapsedilme girişimlerine karşı adımlarını sıklaştırmaya devam edecek. Yalanlarınızla, iftiralarınızla, hukuk dışı uygulamalarınızla tarihe geçtiniz. Bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!"

Dün gözaltına alınıp 3 üyesinden 2'si tutuklanan Türkiye Komünist Hareketi'nden de (TKH) bu sabah yapılan ev baskınlarında 2 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.