148 takipçisi olan partiye yüzde 9.8 ‘oy potansiyeli’: Araştırma şirketinden açıklama geldi

ORC Araştırma’nın 4-6 Şubat 2026 tarihlerinde 26 ilde 2800 katılımcıyla yaptığı “Siyasi Partilerin Genel Seçim Oy Potansiyeli” anketi tartışmalara neden oldu.

Söz konusu araştırmada sosyal medyada 148 takipçisi bulunan Yerli ve Milli Parti'nin yüzde 9.8 oy potansiyeli görünüyor.

Tepkilerin ardından ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet S. Pösteki, açıklama yaptı.

Pösteki, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı yayın organlarında 'siyasi partilerin oy potansiyelleri' tablomuzun yanlış yorumlandığını görüyoruz. Bu ankette seçmene PARTİ İSİMLERİ tek tek okunarak 'oy verebilir misiniz' sorusunu yöneltiyoruz. Partilerin aldığı 'Kesinlikle Oy Veririm ve Oy Verebilirim' yanıtlarının toplamını, oy potansiyelleri başlığı altında kamuoyuna duyuruyoruz. Eleştiriye konu olan partinin isminden dolayı olsa gerek ki 'oy verebilirim' diyenler beklenenden yüksek çıkıyor. Araştırmalarımızda minör partilere yer vermediğimizde tepki alıyoruz. Partilerin isimlerini tek tek okuduğumuzda ise bu tür sonuçlar çıkıyor, okumadığımızda ve paylaşmadığımızda da 'yok saymakla' eleştiriliyoruz. Manipülatif söylemlere yol açmamak amacıyla bundan sonra siyasi partilerin oy oranlarına ve potansiyellerine yönelik çalışmalarımızı açık uçlu sorular ile gerçekleştirip, kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz."

ORC Araştırma'nın söz konusu anketinde siyasi partilerin oy potansiyeli şu şekilde:

AKP: yüzde 44.1

CHP: yüzde 38.9

MHP: yüzde 22.7

İYİ Parti: yüzde 15.2

DEM Parti: yüzde 14.5

Zafer Partisi: yüzde 12

Büyük Birlik Partisi (BBP): yüzde 10.7

Yerli ve Milli Parti (YMP): yüzde 9.8

Yeniden Refah Partisi: yüzde 9.6

Saadet Partisi: yüzde 7.4