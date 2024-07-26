‘15 büyükşehirin borcu yok’

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP’li belediyelerin SGK borçları üzerinden tehdit edilmesine yanıt verdi. AKP’nin devlet kurumlarıyla belediyelerin çalışmasına engel olup kaynakları kesmeye çalıştığını belirten Bulut, “Bizim de dahil olduğumuz 15 büyükşehirin SGK’ye hiçbir borcu yok. Ama Bursa’nın 670 milyon, Balıkesir’in 90 milyon, Denizli 28 milyon lira SGK’ye olan borcu var. Bu borç CHP’li büyükşehir belediyelerinde yok. Geçmiş dönemde iktidardan gelen belediyelerde olan borçlar var. Sadece el değiştiren 3 belediyenin SGK borcu 789 milyon 835 bin lira. Geçen dönem bunları yaptılar, biz oylarımızı artırdık” dedi. Belediyelere daha çok bütçe ayrılması gerektiğini söyleyen Bulut, “Belediyeler su tankeri almak istese tasarruf tedbirlerine takılıyor” ifadelerini kullandı.

‘SAKAT BİR YASA HAZIRLIĞI’

Partisinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya gelen Bulut, hayvanlarla ilgili ötanazi yapmayacağını duyuran CHP’li belediyelere yaptırım uygulanacağına ilişkin açıklamalara değinerek “Korkuyla, cezayla bunu yaptırmaya çalışmaları ne kadar sakat bir yasa hazırlığı olduğunun göstergesi” ifadelerini kullandı.