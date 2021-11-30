'15 gün arayla' demişti: Erdoğan, TRT ortak yayınına katılacak
15’er gün arayla bazı televizyon gruplarında ortak yayınlara çıkacağını açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak TRT ortak yayınında kameraların karşısına geçecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam 22.00'da TRT ortak yayınına katılacak.
TRT'nin program tanıtımına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yer alacak başlıca konular arasında ekonomideki gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye ile BAE arasında yeni dönem ile Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki adımları olacak.
Erdoğan Türkmenistan dönüşünde uçakta gazetecilere verdiği demeçte "İnşallah, 15’er gün arayla bazı televizyon gruplarında ortak yayınlara bizzat çıkacağım. Bazı arkadaşlarımı ayrıca çıkaracağım. Onlar da bazı açıklamalar yapacaklar" demişti.
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