15 Temmuz gazisinden iktidara sert eleştiriler: '6 yılda yaşananlar...'

15 Temmuz 2022 Cuma, 13:47

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında gazi olan Muharrem Kaşıtoğlu, iktidara sert eleştiriler yöneltti. Kaşıtoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Halk TV’de İnan Demirel’in sunduğu programa katıldı. Sunucunun "15 Temmuz'u siz nasıl görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Kaşıtoğlu, şu şekilde yanıt verdi:

"15 Temmuz, tabii üzerinden 6 yıl geçti. O günkü sıcaklığıyla, değerlendirmelerimizle bugünküler arasında maalesef çok fark var. Şahsım adına bunu söyleyebilirim. Tabii ki bu değişimin sebebi; ülkede 6 yılda yaşananlar. Darbe girişimiyle ilgili yeterince mücadele edilmemiş olmaması, darbeyle birebir iltisaklı isimlerin çok yakın akrabalarının iktidar tarafından bürokraside görevlendirilmeleri, hala bürokraside FETÖ iltisaklı insanların varlığının devam ediyor olması, muhalefet tarafından defalarca 'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' önergelerinin MHP-AKP tarafından sürekli reddedilmesi bizim düşüncelerimizin ciddi anlamda değişmesine sebep olmuştur."

İşte o sözler: