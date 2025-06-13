'19 Mart' ablukası sürüyor: X paylaşımları nedeniyle bir avukata daha soruşturma açıldı

Espiye Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart sürecinde yaptığı X (Twitter) paylaşımlarını gerekçe göstererek avukat Sevda Karataş Şahin hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, avukat Sevda Karataş Şahin'in 19 Mart sürecindeki eylemlerde polisin müdahalesine yönelik eleştirileri ve "Karadeniz sokağa" şeklindeki paylaşımları, soruşturma gerekçesi olarak gösterildi.

Soruşturma kapsamında avukat Şahin, savcılıkta ifade verdi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı ifadede Şahin, "Öncelikle sanal devriye olarak delil toplama işlemine dair verilen yetki, Anayasa Mahkemesi'nin 19 Şubat 2020 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. Bu soruşturma, hukuka aykırı delil üzerine açılmıştır" dedi.

Ceza hukukunun siyasi baskı aracı haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Korunması gereken öncelikli hak düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Paylaşımlarımın bu çerçevede kaldığı açıkça ortadadır" ifadelerini kullandı.

Şahin, soruşturma dosyasına giren tweetlerde alıntılanan gözaltına alınan kişilerin tamamının müvekkili olduğunu belirterek, "İşkence iddialarımız ilgili dosyalarda dile getirilmiştir. DGD-SEN, PTT-SEN, Bağımsız Maden-İş gibi birçok bağımsız sendikanın avukatlığını yürütüyorum. Bu nedenle siyasi gündem takipçisi olmak işimin gereğidir" diye konuştu.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden avukat Şahin, "Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.