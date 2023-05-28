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Trenle oy kullanmaya gidenler yolda kaldı

Adana'nın Pozantı ilçesinden yük treninin zarar verdiği yüksek gerilim hattında yaşanan arıza nedeniyle 200 yolculu Erciyes Ekspresi yolda kaldı. Oy kullanmaya gittiklerini belirten bazı yolcular sorunun çözümü için bekliyor.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 14:45
Trenle oy kullanmaya gidenler yolda kaldı
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Adana'nın Pozantı ilçesinden sabah saatlerinde geçiş yapan yük treni henüz bilinmeyen bir nedenle yüksek gerilim hattına zarar verdi.

Hemen arkasından gelen ve 200 yolcunun bulunduğu Erciyes Ekspresi, hatlarda meydana gelen arıza nedeniyle yolda kaldı.

Çoğunluğu Pozantı'dan Adana'ya oy kullanmaya giden 200 yolculu tren 1 buçuk saat süren onarımın tamamlanmasıyla Adana'ya geldi. 


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