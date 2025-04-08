1'i hamile kadın 2 kişi öldürülmüştü: Şişli'deki kanlı baskının failleri sınırda yakalandı

Şişli'deki 2 kişinin failleri, Edirne'de yanlarında bir göçmen kaçakçısıyla yakalandı. Biri hamile kadın, iki kişinin öldürüldüğü saldırının dört şüphelisi, İstanbul'a getirildi.

1'i hamile kadın 2 kişi öldürülmüştü: Şişli'deki kanlı baskının failleri sınırda yakalandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 16:57

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştirenler Edirne'de yakalandı.

Olay Kuştepe Mahallesi'nde 6 Nisan gecesi yaşandı. Maskeli saldırganlar beş katlı binanın zemin katındaki daireye girdi.

Gültekin Gezer ile hamile olan Kader Küçükcoşkun silahla vuruldu.

Silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi.

KAÇAKÇIYLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın dört şüphelisinin Edirne'de bir göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandığını bildirdi.

Uzunköprü'de bir araca yönelik yapılan operasyonda, A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, silahlı saldırının şüphelilerinin İstanbul'a getirildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçısı M.S.'nin ise adliyeye sevk edildiğini kaydetti.


Etiketler: #Şişli #Kuştepe #silahlı saldırı

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