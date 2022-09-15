2 sene önce başlanan proje soruldu, TOKİ 'yüzde 2 seviyesinde' dedi

15 Eylül 2022 Perşembe, 16:36

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yapılacak "İlk Evim İlk İş Yerim' projesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Projenin yurttaşlara maliyeti ve ödeme koşullarıyla ilgili tartışmalar sürerken, kurumun daha önceki inşaatına başladığı projelerinin akıbeti merak konusu oldu.

TOKİ'nin kurumsal Twitter hesabından projeye başvuru şartlarıyla ilgili yaptığı paylaşım üzerine bir Twitter kullanıcısı, sözkonusu hesaba konuya dair bir soru yöneltti.

TOKİ'nin “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Bilecik Bozüyük'te yapacağı konut inşaatını hatırlatan kullanıcı, "2 yıl önce açıklanan 100 bin konut projesinde Bilecik Bozüyük te daha inşaatların temeli atılmadı, daireleri ne zaman teslim etmeyi düşünüyorsunuz? 2053 mü 2071 mi?" diye sordu.

"YÜZDE 2 SEVİYESİNDE"

Kurumun resmi hesabından soru üzerine yapılan açıklama ise inşaatın durumunun vehametini gösterir nitelikte oldu. Açıklamada, inşaatta gelinen aşamanın sadece yüzde 2 olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Merhaba,

Bilecik Bozuyük 340 konut projemiz % 2 inşaat seviyesinde olup çalışmaları devam etmektedir.

Projeye yönelik ilan edilecek gelişmeleri web sayfamız http://toki.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz."

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan bu açıklama, sosyal medyada gündem konusu haline geldi.