2 sene önce başlanan proje soruldu, TOKİ 'yüzde 2 seviyesinde' dedi
Bir Twitter kullanıcısının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2 sene önce başlattığı bir konut projesinde gelinen aşamayı sorması üzerine kurumun resmi hesabından yapılan açıklamada, inşaatın yüzde 2 seviyesinde olduğu bilgisi verildi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yapılacak "İlk Evim İlk İş Yerim' projesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Projenin yurttaşlara maliyeti ve ödeme koşullarıyla ilgili tartışmalar sürerken, kurumun daha önceki inşaatına başladığı projelerinin akıbeti merak konusu oldu.
TOKİ'nin kurumsal Twitter hesabından projeye başvuru şartlarıyla ilgili yaptığı paylaşım üzerine bir Twitter kullanıcısı, sözkonusu hesaba konuya dair bir soru yöneltti.
TOKİ'nin “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Bilecik Bozüyük'te yapacağı konut inşaatını hatırlatan kullanıcı, "2 yıl önce açıklanan 100 bin konut projesinde Bilecik Bozüyük te daha inşaatların temeli atılmadı, daireleri ne zaman teslim etmeyi düşünüyorsunuz? 2053 mü 2071 mi?" diye sordu.
"YÜZDE 2 SEVİYESİNDE"
Kurumun resmi hesabından soru üzerine yapılan açıklama ise inşaatın durumunun vehametini gösterir nitelikte oldu. Açıklamada, inşaatta gelinen aşamanın sadece yüzde 2 olduğu belirtildi.
Açıklama şöyle:
"Merhaba,
Bilecik Bozuyük 340 konut projemiz % 2 inşaat seviyesinde olup çalışmaları devam etmektedir.
Projeye yönelik ilan edilecek gelişmeleri web sayfamız http://toki.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz."
TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan bu açıklama, sosyal medyada gündem konusu haline geldi.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- 'BAE’ye yolladığınız tetikçilere...'
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- 'İzmir şu an işgal altında!'
- Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- Zelenski'den kötü haber: Sözcüsü duyurdu...