CHP'li Seyit Torun: TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı, fiyatlar bir günde zamlandı

15 Eylül 2022 Perşembe, 14:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce Beştepe’de yeni sosyal konut projesinin tanıtımı yaptı. Erdoğan, TOKİ tarafından yapılacak 2 artı 1 konutların 240 ay vade ve aylık 2 bin 280 TL taksitle 608 bin TL, 3 artı 1 konutların ise 240 ay vade ve aylık 3 bin 187 TL taksitle 850 bin TL olacağını duyurdu.

“VATANDAŞI KANDIRMA PROJESİ ÇIKTI"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, bugün yaptığı açıklamada, TOKİ Başkanı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın, Erdoğan’dan bir gün sonra, büyük şehirlerde yapılacak konut fiyatlarını farklı açıkladığını belirterek şunları söyledi:

"Dağ fare doğurdu. İktidarın, alayla valayla açıkladığı sosyal konut projesi, vatandaşı kandırma projesi çıktı. Erdoğan, 2 artı 1 konutların fiyatını 608 bin lira, 3 artı 1 konutların fiyatını 850 bin lira olarak açıklamıştı. Fiyatlar, daha bir gün geçmeden zamlandı. TOKİ Başkanı çıktı, bir gün sonra Erdoğan’ı yalanladı. 2 artı 1 konut fiyatının 608 bin lira değil, büyük şehirlerde 780 bin lira olacağını açıkladı. Çevre Bakanı çıktı, 3 artı 1 konutların 850 bin lira değil, büyük şehirlerde 950 bin liradan başlayacağını söyledi. Ev alma hayali kuran vatandaş şimdi hangisine inanacak?

VATANDAŞ BİR YIL TAKSİT ÖDEDİKTEN SONRA EVİNE GİREBİLECEK

Bunun adı, ucuz pazarlamacı gibi milleti kandırmaktır. Bu demek oluyor ki şimdi vatandaşın ödeyeceği taksit tutarları da artacak. Sözleşmeler imzalandığında bu tutarlar daha da değişecek. Üstelik taksitler, her yıl iki kere memur maaşlarına göre zamlanacak. Ayrıca dar gelirli vatandaş, bir yıl taksit ödedikten sonra evine girebilecek.

NİYE BUNLARI VATANDAŞA ANLATMADIN

Erdoğan’a soruyoruz; ‘müjde’ diyerek açıklama yaparken niye bunları vatandaşa anlatmadın, niye gerçekleri vatandaştan gizledin? Bilerek mi vatandaşa yalan söyledin, yoksa yine mi kandırıldın? Bu iktidar, açıkça, ev sahibi olmak umuduyla başvuru yapan yüz binlerce vatandaşı fiyat oyunlarıyla kandırmıştır.

BU İKTİDARDAN MİLLETE FAYDA GELMEZ

Vatandaşlarımıza sesleniyoruz; ne yaptığını bilmeyen, kendi vatandaşına yalan söyleyen bir iktidardan bu millete fayda gelmez. 20 yıldır ‘Kira öder gibi ev sahibi olacaksınız’ diyen, ancak vatandaşı ev taksiti öder gibi kira ödemek zorunda bırakan bu iktidardan bu millete fayda gelmez. İnşallah biz, geldiğimizde, iktidarın tüm bu ayıplarına son vereceğiz. Vatandaşı sadece TOKİ konutlarına mahkum etmeyecek, her ailenin istediği yerden ev sahibi olabileceği bir gelir dengesini sağlayacağız.

BAŞVURAN VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN

Kampanyaya başvuran vatandaşlarımız müsterih olsun. İlk seçimlerden sonra biz, geldiğimizde, bu projeyi iktidarın vadettiğinden daha kısa sürede tamamlayacağız. Projedeki olumsuzlukları ortadan kaldıracak, başvuran vatandaşlarımızın daha uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacağız.”