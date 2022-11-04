20 yılda 8 Milli Eğitim Bakanı gören Sivas 2.5 yılda 8 okul göremedi

04 Kasım 2022 Cuma, 17:32

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuştu.

Karasu, Sivas’ta eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gündeme getirdiği Sivas’ta yıkılan ve yeniden yapılmayan okullara yönelik açıklamalarda bulunan Karasu, “20 yılda Sivas 8 Milli Eğitim Bakanı gördü. Ama aynı Sivas 2.5 yılda 8 okul göremedi” ifadelerini kullandı.

"PREFABRİK BİNADA EĞİTİM GÖRÜYORLAR"

Karasu, "6 Haziran 2020 tarihinde Sivas'ta toplamda 22 okul yık-yap kapsamına alındı ve yıkıldı. Aradan neredeyse iki buçuk yıl geçti. Son olarak bu sabah muhtarlarımızla konuştum, okulların yerinde hâlâ yeller esiyor Sayın Bakan. Divriği Mustafa Necati İlkokulu, birkaç kez temel atıldı, ortada yok. Divriği Cumhuriyet İlkokulu yapılmadı. Divriği Şehit Hamza Özçelik -Güllübağ İlkokulu, yapılmadı. Divriği Anadolu Lisesi'nde okul bitmediği için öğrenciler prefabrik binada eğitim görüyor. Merkez Alahacı İlkokulu'nun temeli atıldı, iş yarım bırakıldı. Merkez Kurtlapa ve Yıldızeli Yusufoğlan İlkokulu yine yapılmadı. Yıldızeli Yavu İlkokulu'nun ihalesi açıldı ancak ihalede istekli olmadığı için yapılamadı. "Yıldız Dağı" diye tabir ettiğimiz bölgede bu kapsamda yapılması gereken 11 okul vardı ama hiçbiri ortada yok. Bu bölgedeki köylerden sadece Yusufoğlan köyündeki öğrenci sayısı 130. Hafik Cumhuriyet İlkokulu yine yapılmadı, öğrenciler yatılı bölgede eğitim görüyorlar" dedi.

Sivas için köy okullarının önemini Karasu şu şekilde aktardı:

"Sivas'ta 1.233 tane köy var, köy sayısı bakımından Türkiye'de 1'inci sırada. Ama Sivas, AKP döneminde, yirmi yılda 8 Millî Eğitim Bakanı gördü ama iki buçuk yılda 8 tane okulu göremedi ne yazık ki. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 21-23 Ekim tarihlerindeki Sivas ziyaretinde söyledi, ben de buradan bir kez daha söylüyorum: Bu okulların arsalarını bize teslim edin, bir yıl içinde okulları yapalım ve Bakanlığınıza teslim edelim. Biz ana muhalefet partisi olarak bu iddiaya sahibiz ama iki buçuk yıldır koca bir Bakanlık bu iddianın altında ezilmiştir."