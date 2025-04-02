MHP'den 'boykot' çıkışı: Soruşturmaya sahip çıktılar!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 09:02

Güncelleme: 02.04.2025 - 09:07

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geleneksel ve sosyal medyadaki boykot çağrılarıyla ilgili olarak Nefret ve Ayrımcılık ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

2 Nisan boykotu, iktidar kanadında büyük etki yarattı. Bakanlar önce arka arkaya televizyon kanallarında boykot karşıtı açıklamalar yaptı, ardından bakanlar ve iktidar mensupları sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da, sosyal medya hesabından boykot çağrıları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

"SORUŞTURMA ‘HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK’ SUÇLARINDAN AÇILDI"

Yıldız açıklamsında şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemlerle ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından açıldı, bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmalar da bu soruşturma ile birleştirildi."