Bakan Yerlikaya'dan sabaha karşı 03.57'de boykot çıkışı

Yayınlanma: 02.04.2025 - 08:53

Güncelleme: 02.04.2025 - 09:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 Nisan tüketim boykotu çağrılarına karşı sabaha karşı 03.57'de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Ali Yerlikaya, "Gençlerimizi kendi siyasi emelleri uğruna sokaklara çağırıp iç karışıklık çıkarmaya çalışanlar, şimdi de boykot çağrısı yapıyor" diyerek, muhalefeti ve boykota destek verenleri hedef aldı. Yerlikaya, “Milletimiz kendi esnafını, üreticisini boykot edecek öyle mi? Bu çağrı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Bu boykot çağrısı, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir! Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır! Kendi insanımızın ekmeğini küçültmektir. Ekonomimize bir darbe girişimidir! Oysa biz ‘Boykotla değil, üretimle büyürüz!" dedi.

Gençlerimizi kendi siyasi emelleri uğruna sokaklara çağırıp iç karışıklık çıkarmaya çalışanlar; halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumlarını ekmeye uğraşanlar, “işkence yapılıyor” diyerek ülkemize iftira atanlar, şimdi de ‘’boykot çağrısı’’ yapıyorlar.



Ana muhalefetin fütursuz… pic.twitter.com/CNCk5DmN6w — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2025

ESNAF DA BOYKOTA KATILIYOR

Öğrencilerin başlattığı ve CHP lideri Özgür Özel'in destek verdiği boykot, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kafe, restoran ve markalar da 2 Nisan’da kepenk kapatma kararı aldıklarını duyurdu.