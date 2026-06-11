2016’da AKP’nin teklifi CHP’nin desteğiyle kabul edilmiş, dokunulmazlıkları toplu olarak kaldırılmıştı: Yine mi dokunacak?

Özgür Özel ve ekibinden bazı isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki olası bir hamleye Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin olumlu yaklaşabileceği ifade ediliyor. Parti içi ihraçların zaten gündemde olduğuna dikkat çekilirken 2016’da gerçekleşen anayasa değişikliği teklifine Kılıçdaroğlu’nun “Evet” dediği ve fezlekesi olan tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının toplu olarak kaldırıldığı anımsatılıyor.

Mahkemenin mutlak butlan kararı, İstanbul ve Antalya cumhuriyet başsavcılıklarının kurultayda “yolsuzluk” ve “rüşvet” iddialarıyla ilgili ellerindeki dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermesi, kamuoyunda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde adım atılabileceğine yönelik beklentiyi artırdı. Bu durumda fezlekeler Genel Kurul’a gelirse yapılacak oylamada Kılıçdaroğlu ile hareket eden milletvekillerinin “Evet” yönünde oy kullanabileceği üzerinde duruluyor. Buna gerekçe olarak da hem Özel’e yakın isimlerin partiden ihraç edilmesinin planlandığı hem de 2016’da Erdoğan’ın dokunulmazlıkların kaldırılması yönündeki çıkışına Kılıçdaroğlu’nun destek verdiği gösteriliyor.

‘DİNAMİT KOYUYORLAR’ DEDİ

Kılıçdaroğlu 2016’da bir TV programda “Nasıl bu ülkede demokrasi mücadelesi verilirken aydınlar bedel ödüyorsa biz de bedel ödemeye hazır olmak istiyoruz. Anayasaya aykırı bir düzenleme geliyor. Buna rağmen diyoruz ki bir bedel ödeyeceksek biz bu bedeli ödeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Meclis’te oylamada CHP’lilerin de desteğiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili değişiklik kabul edildi. Fezlekesi olan tüm milletvekillerinin toplu olarak dokunulmazlıkları kaldırıldı ve yargılanmalarının önü açıldı. HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ 2016 Kasım’da, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 2017 Haziran’da tutuklandı. Berberoğlu kararından bir gün sonra Kılıçdaroğlu “Devletin temeline dinamit koyuyorlar. Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaktır” diyerek Ankara’dan İstanbul’a 25 gün süren adalet yürüyüşünü başlattı.

YÜZDE 50 ARTI 1 YETERLİ

Dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekeleri Adalet Bakanlığı’na iletiyor. Adalet Bakanlığı Meclis Başkanlığı’na yolluyor. Meclis’te adalet ve anayasa komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon dosyaları görüşüyor ve Genel Kurul’da oylanması için yolluyor. Milletvekili savunma yapabiliyor. Meclis Genel Kurul’da yapılan oylamada katılanların yarısından bir fazlasının oyu dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.