2018 seçimlerinde Bolu'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Bolu'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Bolu seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:05

Güncelleme: 10.05.2023 - 17:05

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE BOLU'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 105.102

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 30.123

HÜR DAVA PARTİSİ - 382

VATAN PARTİSİ - 578

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 4.188

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 40.954

SAADET PARTİSİ - 3.069

İYİ PARTİ - 17.235

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ BOLU'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 BOLU MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

ARZU AYDIN - AKP

FEHMİ KÜPÇÜ - AKP

TANJU ÖZCAN - CHP