2018 seçimlerinde Bolu'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Bolu'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Bolu seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Bolu seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE BOLU'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 105.102
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 30.123
HÜR DAVA PARTİSİ - 382
VATAN PARTİSİ - 578
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 4.188
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 40.954
SAADET PARTİSİ - 3.069
İYİ PARTİ - 17.235
BAĞIMSIZLAR - 0
2018 SEÇİMLERİ BOLU'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1
2018 BOLU MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
ARZU AYDIN - AKP
FEHMİ KÜPÇÜ - AKP
TANJU ÖZCAN - CHP
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