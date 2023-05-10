2018 seçimlerinde Bilecik'ten kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Bilecik'ten kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Bilecik seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:01

Güncelleme: 10.05.2023 - 17:01

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE BİLECİK'TE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 61.261

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 13.213

HÜR DAVA PARTİSİ - 459

VATAN PARTİSİ - 386

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 4.776

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 39.824

SAADET PARTİSİ - 1.583

İYİ PARTİ - 19.960

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ BİLECİK'TE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

2018 BİLECİK MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

SELİM YAĞCI - AKP

YAŞAR TÜZÜN - CHP