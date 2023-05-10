2018 seçimlerinde Iğdır'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Iğdır'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Iğdır seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Iğdır seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:33
2018 seçimlerinde Iğdır'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Iğdır'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Iğdır seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE IĞDIR'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 19.466

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 22.448

HÜR DAVA PARTİSİ - 202

VATAN PARTİSİ - 211

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 41.545

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2.669

SAADET PARTİSİ - 1.877

İYİ PARTİ - 5.518

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ IĞDIR'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 1

2018 IĞDIR MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

YAŞAR KARADAĞ - MHP

HABİP EKSİK - HDP





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