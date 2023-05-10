2018 seçimlerinde Çanakkale'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Çanakkale'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Çanakkale seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Çanakkale seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:23
2018 seçimlerinde Çanakkale'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Çanakkale'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Çanakkale seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE ÇANAKKALE'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 139.798

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 25.938

HÜR DAVA PARTİSİ - 713

VATAN PARTİSİ - 1.245

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 14.014

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 126.498

SAADET PARTİSİ - 2.888

İYİ PARTİ - 62.716

BAĞIMSIZLAR - 263

2018 SEÇİMLERİ ÇANAKKALE'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2

2018 ÇANAKKALE MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

BÜLENT TURAN - AKP

JÜLİDE İSKENDEROĞLU - AKP

MUHARREM ERKEK - CHP

ÖZGÜR CEYLAN - CHP


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