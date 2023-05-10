2018 seçimlerinde Çankırı'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Çankırı'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Çankırı seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:36

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:05

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE ÇANKIRI'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 70.533

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 23.375

HÜR DAVA PARTİSİ - 207

VATAN PARTİSİ - 251

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 1.321

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 7.982

SAADET PARTİSİ - 1.310

İYİ PARTİ - 14.143

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ ÇANKIRI'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

2018 ÇANKIRI MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU - AKP

SALİM ÇİVİTCİOĞLU - AKP