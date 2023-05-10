2018 seçimlerinde Yalova'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Yalova'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Yalova seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:36

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:36

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE YALOVA'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 69.369

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 12.244

HÜR DAVA PARTİSİ - 292

VATAN PARTİSİ - 335

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 12.530

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 44.986

SAADET PARTİSİ - 2.046

İYİ PARTİ - 15.386

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ YALOVA'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 YALOVA MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ - AKP

MELİHA AKYOL - AKP

ÖZCAN ÖZEL - CHP