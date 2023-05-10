2018 seçimlerinde Tekirdağ'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Tekirdağ'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Tekirdağ seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Tekirdağ seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:20
2018 seçimlerinde Tekirdağ'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Tekirdağ'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Tekirdağ seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE TEKİRDAĞ'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 230.731

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 50.255

HÜR DAVA PARTİSİ - 929

VATAN PARTİSİ - 1.642

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 43.729

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 253.708

SAADET PARTİSİ - 5.203

İYİ PARTİ - 78.022

BAĞIMSIZLAR - 229

2018 SEÇİMLERİ TEKİRDAĞ'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 3

İYİ PARTİ - 1

2018 TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MUSTAFA ŞENTOP - AKP

MUSTAFA YEL - AKP

ÇİĞDEM KONCAGÜL - AKP

FAİK ÖZTRAK - CHP

İLHAMİ ÖZCAN - CHP

CANDAN YÜCEER - CHP

ENEZ KAPLAN - İYİ PARTİ


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