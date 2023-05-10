2018 seçimlerinde Tekirdağ'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Tekirdağ'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Tekirdağ seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Tekirdağ seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE TEKİRDAĞ'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 230.731
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 50.255
HÜR DAVA PARTİSİ - 929
VATAN PARTİSİ - 1.642
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 43.729
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 253.708
SAADET PARTİSİ - 5.203
İYİ PARTİ - 78.022
BAĞIMSIZLAR - 229
2018 SEÇİMLERİ TEKİRDAĞ'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 3
İYİ PARTİ - 1
2018 TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
MUSTAFA ŞENTOP - AKP
MUSTAFA YEL - AKP
ÇİĞDEM KONCAGÜL - AKP
FAİK ÖZTRAK - CHP
İLHAMİ ÖZCAN - CHP
CANDAN YÜCEER - CHP
ENEZ KAPLAN - İYİ PARTİ
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