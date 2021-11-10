2022 bütçesinde erken seçim ayrıntısı: Bütçe katlandı!

10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar temsilcileri erken seçim iddialarını kesin bir dille reddetse de 2022 bütçesinde görülen bir ayrıntı soru işaretlerine neden oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe teklifinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin 2022 yılı ödeneğinin yaklaşık 2 buçuk kat arttırılması hedeflendiğine dikkat çekti.

Tanal Twitter hesabı üzerinden, "Son Dakika" notuyla yaptığı paylaşımda, "Saray’ın 2022 bütçesinde erken #seçim detayı!" diyerek Bakanlık için bu yıl belirlenen ve gelecek yıl için belirlenmesi teklif eden ödeneklerin kalem kalem yer aldığı görseli paylaştı.

"ERKEN SEÇİMDE KULLANILACAK"

"Yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşeceğimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe teklifinde, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin 2022 yılı ödeneğinin yaklaşık 2 buçuk kat arttırılması hedefleniyor" diyen Tanal, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Çalışma olarak iki bakanlık bir aradayken, 2021 yılında söz konusu birime ayrılan ödenek 21 milyon TL’ydi. Şimdi sadece Aile’ye hizmet eden Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne 2022 için 59.4 milyon lira ayrılıyor.

Tek bakanlık olarak 10 milyon TL’den hesapladığımızda 6 katlık bir oran artışı gözüküyor.

Ödeneği dikkat çekici şekilde yükseltilen Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez teşkilatında bir ana hizmet birimi değil.

Müstakil bir başkanlık değil. Bakan, Bakanlıkla ilgili çıkan haberleri takip eden, sosyal medya çalışmalarını yürüten, röportaj, haber taleplerini değerlendiren, basın bülteni hazırlayan, kısacası Bakan’ın özel işleriyle ilgilenen bir birim.

Bu kadar yüksek ödenek ayrıldığına göre erken seçim sürecinde Basın Müşavirliği, propaganda, seçim kampanyası ve reklam işleri için kullanılacak."



