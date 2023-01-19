2023 seçimleri için Bahçeli’nin ‘Bu işi mayısta bitirelim’ çıkışı sonrası Erdoğan'dan ‘14 Mayıs’ mesajı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 04:00

21 yıl boyunca yurttaşı “2023 hedefleriyle oyalayan” AKP, vaatleri tutmayınca 73 yıl önceki slogana sarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, ilk kez seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağının sinyalini verdi. Eski Başbakan Adnan Menderes’i iktidara taşıyan 14 Mayıs 1950’deki seçimleri anımsatan Erdoğan, “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletindir’ diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Biz de ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik. Şimdi de ‘Yeter söz de karar da gelecek de milletindir’ diyerek 2023’te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına ‘yeter’ diyecektir” ifadelerini kullandı.

"HESABINI VERECEK"

Erdoğan, TSK’nin komuta kademesinin kendisini alkışmasını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedef alarak şunları söyledi: “Anayasamızın amir hükmüne göre ‘Başkomutan’ konuşuyor Bay Kemal. Sen ne savunma bakanımıza ne kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin, önce haddini bil. Bunlarla ilgili işin hukuki boyutu devam ediyor, devam edecek. Hukuk karşısında da bunun hesabını verecekler.

NE DEDİYSE TERSİNİ YAPTI

Türkiye’yi 20 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısında yaptığı 14 Mayıs’ı işaret eden seçim tarihi ve partisinin seçim sloganını açıklamasının ardından 2012’de koltuğunu devrettiği öğrenciye söylediği, “Kalkmamak üzere oturma” ifadeleri yeniden gündem oldu.

Dönemin Başbakanı Erdoğan, 23 Nisan 2012’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Keçiören Tarhuncu Ahmet Paşa 5. sınıf öğrencisi Enes Karabulut’a bırakmıştı. Bakanlar Kurulu salonundaki etkinlikte Erdoğan, Karabulut’a, “Kalkmamak üzere oturma, çünkü bugüne kadar kalkmamak üzere oturanlar bu ülkeye çok şeyler kaybettirdi. Biz öyle yapmayalım, devamlı hücre tazelemesi olsun. Belli bir süre biz oturuyorsak, belli bir süre de daha farklı arkadaşlarımız gelsinler, buralarda otursunlar, farklı bir havayı teneffüs ettirme fırsatımız olsun” tavsiyesinde bulunmuştu. Erdoğan’ın 20 yıllık döneminin üzerine 5 yıl daha iktidarda kalmak istemesi sonrası 2012’deki sözleri yeniden gündeme geldi.

"FESİH YETKİSİ YOK DEMİŞTİ"

Seçim tarihinin öne çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017’de yaptığı açıklama da yeniden gündeme geldi. Bir televizyon programında soruları cevaplayan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Nisan 2017’de yapılan referanduma yönelik olarak söylediği “1924 Anayasası’nda Mustafa Kemal Atatürk’e Meclis’i feshi yetkisi verilmedi. Şimdi veriyoruz bir kişiye. Niye veriyoruz? Hani milli irade vardı” sözlerine yanıt vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti: “Her şeyden önce Sayın Kılıçdaroğlu bu maddeleri okumamış. Bir defa cumhurbaşkanının Meclis’i fesih yetkisi yok. Dürüst ol, yalan söyleme. Dinleyenler de zannediyorlar ki hakikaten cumhurbaşkanının fesih yetkisi var. Böyle bir yetki yok. Fesih edecek, fesih ettikten sonra da Meclis tekrar üçüncü defa için bir seçim kararı alacak. Bu seçimle beraber de Meclis’e bu seçime götürmesiyle, kendisi için yeniden üçüncü kez seçilme yolunu açacak. Üçüncü kez seçilme yolu, onun tekrar burada cumhurbaşkanlığına gelmesine yönelik bir yol değildir. Böyle bir şeyi niye söylüyorsun? Şunu bir defa düzeltmemiz lazım. Cumhurbaşkanının Meclis’i fesih yetkisi yoktur. Meclis’in erken seçim yapma yetkisi var mıdır? Böyle bir karar alabilir mi? Meclis’in böyle bir karar alma yetkisi var. Ama bunu Meclis alır, cumhurbaşkanının talebiyle değil. Bunu alması için de oranlar var. Bu oranları da Meclis’in yakalaması lazım. Meclis o oranı yakalayamadığı takdirde böyle bir yetkisi de yok.”

TÜRKİYE, CUMHURİYET’TEN DUYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Aralık 2022’de MHP lideri Devlet Bahçeli ile Saray’da bir araya gelmişti. Daha önce 18 Haziran olarak açıklanan seçim tarihi için o zirvede “14 Mayıs” tarihinin gündeme geldiğini ilk olarak Cumhuriyet 31 Aralık 2022’de yazmıştı. Türkiye “14 Mayıs’ta seçim olabilir” kulisini ilk kez Cumhuriyet’ten duymuştu. Önceki günkü manşetimizde de Erdoğan’ın seçim tarihini öne çekeceğini, eğer muhalefetin desteğiyle Meclis’ten “seçim kararı çıkmazsa” Erdoğan’ın 8 Mart’ta TBMM’yi feshedeceğini yazmıştık.