2024’ün ilk beş ayında 164, sadece mayıs ayında ise 36 kadın öldürüldü

Yayınlanma: 09.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.06.2024 - 04:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Türkiye’de önlenemeyen kadın cinayetlerinin acı bilançosunu paylaştı. Platformun verilerine göre, 2024 yılının ilk 5 ayında 92 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirirken 164 kadın ise öldürüldü. Cumhuriyet’e konuşan platform temsilcilerinden Tuana Gencer, son dönemde artan şüpheli kadın cinayetlerine de dikkat çekti.

Kayalıklardan düşerek öldüğü belirtilen Semiha Özer’in aslında eşi tarafından, trafik kazasında öldüğü ifade edilen Rümeysa Meriç Özcan’ın ise Tunay Aydın’ın birliktelik teklifini reddetmesi üzerine iple boğularak katledilmesi örnek gösterildi.

‘AİLELER CİDDİYE ALINMIYOR’

Tuana Gencer, “Bu ülkede şüpheli kadın ölümü diye bir gerçek var. Kadınlar sürekli yükseklerden, camlardan, balkonlardan, otel odalarından, evlerinin pencerelerinden intihar ettikleri söylenerek, yüksekten düşerek yaşamını yitiriyor. Ne tesadüf ki o evlerde hep bir erkek daha oluyor. Bunlar çok sistematik olarak peş peşe olmaya başladı. Şüpheli kadın ölümü de tam olarak budur. Sonrasında bakıyoruz, ailelerin ifadeleri hiç ciddiye alınmıyor. Örneğin kadın daha önce tehdit edildiyse bu hiç ciddiye alınmıyor. Kimi zaman da dosyalar kapatılıyor” dedi.

17’Sİ EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Gencer sözlerini şu şekilde noktaladı: “Ne zaman iktidar kadınlara saldırsa kadın düşmanı söylemler üretse kadına yönelik şiddet faillerini beslediğinden şiddet elbette artar. Faillerin bir şeylerden cesaret alarak kadınların ölümünü gizlemeye çalıştıklarını biliyoruz. Bu cesareti kırmak zorundayız. Şüpheli kadın ölümlerini aydınlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için de elbette mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadın cinayeti şüpheli kalmayacak.”

Öte yandan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) da mayıs ayı raporunu paylaştı. Rapora göre 1-31 Mayıs tarihleri arasında 36 kadın erkekler tarafından katledildi. Katledilen kadınlardan 8’i ise şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Verilere göre öldürülen kadınların 17’sinin evli, 10’unun bekâr, 2’sinin ise boşanmış olduğu görüldü. Öldürülen kadınların 15’i aile içindeki biri, 5 kadın ise tanıdığı erkek tarafından katledildi. Kadınların 17’si kendi evinde/yaşadığı alanda, 12’si ise kamusal alanda öldürüldü.