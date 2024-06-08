Konya'da evinde ölü bulunan kadın ilişkin yeni gelişme!

Yayınlanma: 08.06.2024 - 13:22

Güncelleme: 08.06.2024 - 13:22

Olay, geçen çarşamba saat 20.30 sıralarında, Karapınar ilçesi Yelekli Yaylası'nda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, Hediye Kocatürk’ün evde kanlar içinde olduğu ve intihar etmiş olabileceği ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kocatürk'ün başından ve göğsünden tabancayla vurulduğunu ve öldüğünü belirledi. Polis, olayda kullanılan tabancayı da evde buldu.

Hediye Kocatürk'ün cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, çelişkili ifadeleri nedeniyle Hediye Kocatürk'ün eşi Emin Kocatürk ile olayla bağlantıları olabileceği değerlendirilen, aynı yaylada çalışan Afganistan uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Hediye Kocatürk, otopsi sonrası Apak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden Hediye Kocatürk'ün eşi Emin Kocatürk'ün, olay saatinde evde olmadığını, yanında çalıştırdığı işçileri evlerine bıraktığını, eve döndüğünde eşini kanlar içinde bulduğunu söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İfadelerinin ardından Emin Kocatürk ile aynı yaylada çalışan 5 Afgan, adliyeye sevk edildi. Emin Kocatürk tutuklanırken, 5 Afgan yurtdışı çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan polisin topladığı deliller ve tabancanın balistik incelemeleri de adli tıp kurumuna gönderildi.