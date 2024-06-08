Büyükçekmece'de dün bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu

Yayınlanma: 08.06.2024 - 13:50

Güncelleme: 08.06.2024 - 13:50

Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, halıya bağlanan ve ağırlıkla denize atılan kadın cesedinin Avcılar'da yaşayan 24 yaşındaki öğrenci Sedef Güler'e ait olduğu ortaya çıktı. 4 gündür kayıp olduğu öne sürülen genç kadın için ailesinin, sosyal medyada kayıp ilanları yayınladığı öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.