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21 kişiye mezar olmuştu... Kırçuval Oteli davası: Bilirkişi raporu gelmedi, 17 Ekim'e ertelendi

21 kişiye mezar olmuştu... Kırçuval Oteli davası: Bilirkişi raporu gelmedi, 17 Ekim'e ertelendi

27.06.2025 12:49:00
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ANKA
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21 kişiye mezar olmuştu... Kırçuval Oteli davası: Bilirkişi raporu gelmedi, 17 Ekim'e ertelendi

6 Şubat depremlerinde yıkılarak aralarında milli sporcuların da bulunduğu 21 kişiye mezar olan Kırçuval Oteli'ne ilişkin davanın altıncı duruşması Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada tutuklu sanık bulunmazken, mahkeme heyeti bilirkişi raporunun henüz ulaşmadığını belirterek duruşmayı 17 Ekim tarihine erteledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Malatya’da bulunan Kırçuval Oteli saniyeler içinde yıkılmış, enkaz altında kalan Malatya Büyükşehir Belediyespor’a bağlı 6 voleybolcu ve 4 ampute futbolcunun da aralarında olduğu toplam 21 kişi yaşamını yitirmişti.

Mahkeme, bir önceki duruşmada sanıkların kusur durumlarının tespiti için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vermişti. 

RAPOR GELMEDİ

Ancak bilirkişi raporunun hâlen mahkemeye ulaşmaması nedeniyle mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 17 Ekim 2025 tarihine erteledi.

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