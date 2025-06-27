21 kişiye mezar olmuştu... Kırçuval Oteli davası: Bilirkişi raporu gelmedi, 17 Ekim'e ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Malatya’da bulunan Kırçuval Oteli saniyeler içinde yıkılmış, enkaz altında kalan Malatya Büyükşehir Belediyespor’a bağlı 6 voleybolcu ve 4 ampute futbolcunun da aralarında olduğu toplam 21 kişi yaşamını yitirmişti.
Mahkeme, bir önceki duruşmada sanıkların kusur durumlarının tespiti için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vermişti.
RAPOR GELMEDİ
Ancak bilirkişi raporunun hâlen mahkemeye ulaşmaması nedeniyle mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 17 Ekim 2025 tarihine erteledi.