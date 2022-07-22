22 Temmuz 2007 seçimleri ve laiklik tartışması... 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri'nde ne oldu? 2007 seçim oy oranları nasıl?

22 Temmuz 2022 Cuma, 17:05

2007 Türkiye genel seçimleri Türkiye'de tüm dengelerin hem muhalefet hem iktidar hem de askeri güç adına değişmesine yol açmıştır. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 2007 genel seçimleri'nin nasıl bir atmosferde gerçekleştiğini önemli noktalarıyla derledik. İşte, kritik başlıklarıyla 2007 genel seçimleri...

22 TEMMUZ 2007 SEÇİMLERİ

2007 Türkiye genel seçimleri, 22 Temmuz 2007 tarihinde TBMM 23. dönem üyelerini belirlemek için yapılan seçimdir.

Görev süresi dolan Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yerine 11. Cumhurbaşkanının seçilememesi üzerine TBMM Genel Kurulu'da 3 Mayıs 2007 tarihinde milletvekilliği seçimlerinin 22 Temmuz 2007 günü yapılması karara bağlandı.

22 TEMMUZ 2007 GENEL SEÇİMLERİNDE NE OLDU?

16 Mayıs 2007 tarihinde görev süresi dolacak olan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in halefini belirlemek için yapılan seçimin ilk turu 27 Nisan 2007'de TBMM'de yapıldı.

TBMM'de grubu bulunan muhalefet partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ve Anavatan Partisi'nin (ANAVATAN) boykot ettiği ve 361 milletvekilinin katıldığı ilk tura tek aday olarak katılan AKP Kayseri milletvekili ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül 357 oy aldı. Seçimin hemen ardından ana muhalefet CHP, birinci tur oylamasında TBMM’de 367 toplantı yeter sayısına ulaşılmadığı gerekçesiyle seçimin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerine hem iktidardaki AKP, hem de muhalefet partilerinin talebiyle erken genel seçime gidildi. 3 Mayıs 2007 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, normalde kasım ayında yapılması planlanan seçimlerin 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılması 458 evet oyuyla, kabul edildi.

SEÇİM KADERİNİ DEĞİŞTİREN TARİHİ BİLDİRİ

2002 yılından beri iktidarda olan AKP'nin cumhurbaşkanlığı koltuğu için Abdullah Gül'ü aday gösterecek olması hem askeri hem ulusalcı hem de ana muhalefet olan CHP'yi epey kızdırdı. Siyasal islamcı bir parti zaten iktidardaydı ancak cumhurbaşkanlığına ilk kez Abdullah Gül gibi muhafazakar biri oturabilirdi. Nitekim seçim sonucunda da ilk kez eşi türbanlı olan bir siyasi, cumhuriyet tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı olarak Çankaya'ya çıktı.

CHP'nin yüksek mahkemeye başvurduğu aynı günün gece saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde laiklik uyarısı içeren bir mesaj yayınlandı.

27 Nisan gece yarısına az bir zaman kala resmî internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada adaylık süreci ile 23 Nisan öncesi yurdun birçok yöresinde laiklik karşıtı ve din bezirgânlığı olarak nitelendirdikleri olayların gelişiminin vahim derecede olduğu ve bunun rejime meydan okuma olarak değerlendirilmesi gerektiği yer almıştır.

Bununla birlikte TSK'nın yasalar ile kendine düşen görev ve yetkileri kullanmaktan çekinmeyecekleri de dile getirilerek dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt 2009 yılında katıldığı bir TV programında bu internet açıklamasının kendisi tarafından yazıldığını fakat bunun bir muhtıra olmadığını söylemiştir. Bu mesajın perde arkası ise tam olarak Türkiye'nin laiklikten kopartılma durumuna gelmesi endişesidir.

CUMHURİYET MİTİNGLERİ

Cumhuriyet Mitingleri, 2007 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan veya başka bir Millî Görüş kökenli siyasetçinin (Abdullah Gül) olası cumhurbaşkanı adaylığına karşı düzenlenen mitinglerdir. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde, 2007 yılının Nisan ve Mayıs aylarında yapılan mitinglerin duyurulmasında "cumhuriyetine sahip çık" mesajı kullanıldı.

Mitinglerin ilki 14 Nisan 2007'de, cumhurbaşkanlığı seçiminden iki hafta önce Ankara'da yapıldı. İkinci miting 29 Nisan'da İstanbul Çağlayan Meydanı'nda oldu. Üçüncü ve dördüncü mitingler 5 Mayıs'ta Manisa ve Çanakkale'de yapıldı. Beşinci ve son miting ise 13 Mayıs'ta İzmir'de yapıldı. Mitinglere yüz binler hatta milyonlar katıldı. Mitingler yapıldığı sırada atmosfer CHP'nin aleyhineydi. Hatta AKP'nin şansının olmaıdğı düşünülüyordu.

SEÇİM SONUÇLARI

AKP, 4 yıllık iktidarındaki tüm aksaklıkları ve negatif gelişmeleri olumlu bir tabloyla halka yansıttı. AKP'nin yaptığı gıda yardımları beklenenden daha fazla etki yarattı. Yurttaşlar, AKP'nin kendilerini zenginleştireceğini düşünüyordu. Öte yandan TSK'nın yayınladığı bildiri beklenmeyen negatif bir etki yaratmış, mağduriyet tekrar kazanmıştı. AKP ekonomik kazanç vaadederken, CHP ülkenin bir çıkmaza gireceği korkusu ve laiklik endişesi ile kıvranıyordu.

Türk siyasetinin geleneksel merkez partilerinin (DYP-DP ve ANAP) çökmesiyle bu partilerin oyları da AKP'ye kaydı ve beklenmeyen oylar da seçimde AKP'ye gitti.

22 Temmuz 2007'de düzenlenen erken genel seçimlerde AKP yüzde 46,58 ile 341 milletvekili, CHP yüzde 20,88 ile 112 milletvekili, MHP ise yüzde 14,27 ile 71 milletvekili çıkarttı. DTP'nin desteklediği Bin Umut Adayları 22 milletvekilliği kazanırken, 4 bağımsız aday da meclise seçildi.