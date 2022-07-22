EPDK nedir? EPDK ne işe yarar? EPDK'nın görevi nedir?

Enerji piyasıyla alakalı haberlerde sürekli adını duyduğumuz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), aslında piyasaların doğru işlemesini sağlayan bir kurumdur. Peki, tam olarak EPDK nedir? EPDK ne işe yarar? EPDK'nın görevi nedir?

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 15:56
EPDK nedir? EPDK ne işe yarar? EPDK'nın görevi nedir?
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), adını fatura haberlerinde sıkça duyuyoruz. EPDK kurulu bazen zam haberlerinde bazen de enerji piyasasındaki değişiklik haberleriyle karşımıza çıkıyor. İşte, EPDK'ya dair önemli bilgiler...

EPDK NEDİR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur. Daha sonra çeşitli kanunlarla doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının da düzenlenmesi görevi verilmiştir. 1 Ocak 2005'ten itibaren belli bir aralıkla serbest bırakılan akaryakıt fiyatları dışında, bu alandaki her türlü düzenleme ve faaliyetleri kontrol etme yetkisi bulunmaktadır.

EPDK NE ZAMAN KURULMUŞTUR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ayrı bir kuruluş kanunu olmayıp 20 Şubat 2001 tarihinde kabul edilen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca kurulmuştur. EPDK, bağımsız nitelikte bir üst kuruldur. Bir kamu kurumu olmasına karşın hükümetin vesayeti altında değildir.

Böyle bir yapı kurulmak suretiyle enerji piyasalarının tarafsız bir otorite tarafından ekonomik kurallar dikkate alınarak yönetilmesi hedeflenmektedir. 

 EPDK'NIN GÖREVİ NEDİR?

  • Elektrik piyasasında; tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan lisansların verilmesi ve ilgili diğer işlemlerin yapılması,
  • Doğal gaz piyasasında; doğal gazın ithalatı, iletimi, dağıtımı, depolanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini tanımlayan lisans ve sertifikaların verilmesi ve ilgili diğer işlemlerin yapılması,
  • Petrol piyasasında; Petrol ile ilgili rafinaj, işleme, madeni yağ üretimi, depolama, iletim, serbest kullanıcı ve ihrakiye faaliyetlerinin yapılması amacıyla tesis kurulması, işletilmesi, akaryakıt dağıtımı, taşıması ve bayilik faaliyetleri için lisans verilmesi ve ilgili diğer işlemlerin yapılması gibi birçok önemli yetkisi ve sorumluluğu vardır.

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