EPDK nedir? EPDK ne işe yarar? EPDK'nın görevi nedir?

22 Temmuz 2022 Cuma, 15:56

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), adını fatura haberlerinde sıkça duyuyoruz. EPDK kurulu bazen zam haberlerinde bazen de enerji piyasasındaki değişiklik haberleriyle karşımıza çıkıyor. İşte, EPDK'ya dair önemli bilgiler...

EPDK NEDİR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur. Daha sonra çeşitli kanunlarla doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının da düzenlenmesi görevi verilmiştir. 1 Ocak 2005'ten itibaren belli bir aralıkla serbest bırakılan akaryakıt fiyatları dışında, bu alandaki her türlü düzenleme ve faaliyetleri kontrol etme yetkisi bulunmaktadır.

EPDK NE ZAMAN KURULMUŞTUR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ayrı bir kuruluş kanunu olmayıp 20 Şubat 2001 tarihinde kabul edilen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca kurulmuştur. EPDK, bağımsız nitelikte bir üst kuruldur. Bir kamu kurumu olmasına karşın hükümetin vesayeti altında değildir.

Böyle bir yapı kurulmak suretiyle enerji piyasalarının tarafsız bir otorite tarafından ekonomik kurallar dikkate alınarak yönetilmesi hedeflenmektedir.

EPDK'NIN GÖREVİ NEDİR?