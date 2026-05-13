23 Milyar TL'lik işlem hacmine ulaşmışlar! 'Yasadışı bahis'te 14 ilde eş zamanlı operasyon

13.05.2026 10:36:00
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'yasa dışı bahis'le mücadele kapsamında Düzce merkezli olarak 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 55 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Gürlek'in açıklamasına göre 55 kişinin oluşturduğu yapının 24 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

Adalet  Bakanı Akın Gürlek, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis şebekesine yönelik 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 55 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, bir yasa dışı bahis şebekesine 14 ilimizde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. 24 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve iş birliği, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Düzce İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

