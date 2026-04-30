Başsavcı vekilinden bahis soruşturması açıklaması: 'Türk sporundaki en büyük sorun...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, Türk futbolundaki bahis ve şike soruşturmasına değindi.

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği'nin düzenlediği "spor hukuku" sempozyumuna katılan Sağlam, Dünya Kupası sonrasında operasyonların devam edeceğini belirterek, "Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

"AHLAK SORUNU DÜZELMEDİKÇE..."

Türk sporunda en büyük sorunun ahlak problemi olduğunu söyleyen Sağlam, şunları kaydetti:

“Bu operasyonlar ilk defa bu kadar iradeli ve kapsamlı şekilde şu an ortaya konuyor. Bu operasyonlarda gördüğümüz en büyük sorun mevzuat ya da yönetmelik eksikliği değil. En büyük sorun Türk sporundaki ahlak sorunu. Biz ahlak sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Mevzuatta nelerin suç olduğu sayılmış, operasyonlarda suç iddiasının kıyısından geçenler de var, yüzlerce delille önümüze gelen sporcular, hakemler de oluyor. Ahlak sorununu aşmak için ülkemizin bu mücadeleyi vermesi gerekiyor. Sporcular, 8-9 yaşında bu işin içine giren ve maalesef çok da profesyonel eğitimlerden geçmeyen insanlar. Ne kadar ünlü de olsalar sporun etik değerleri bakımından bilinçli olduklarını düşünmüyorum. Sporculardan 'Ben bunun suç olduğunu bilmiyordum' savunmasıyla karşılaştık. Kolay yoldan para kazanma hırsıyla ahlakı geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Ne kadar ağır yaptırım, sıkı bir denetim getirirsek getirelim sporcunun sahip olması gereken ahlak sorununu düzeltemedikçe bu sorunun kolay aşılacağını düşünmüyorum.”

"ASIL PROBLEM AHLAK"

"Hiçbir federasyon ve üst kuruluş şu ana kadar kendi sporcularıyla ilgili bu konuyla alakalı bir şey yapmayı düşünmemiş" diyen Sağlam, şunları aktardı:

"Futbolda üçüncü lige kadar yaptığımız araştırmada 500'e yakın kulüp idarecisinin bizzat operasyonlardan sonra dahi legal bahis oynadığını tespit ettik. İdari yaptırım ve cezalar bile bazılarına engel olamıyor. Bunların arasında dört büyüklerin idarecileri de var. Bu sorunun mevzuat ve yönetmelikle aşılacağını düşünmüyorum. Milli maçlar dolayısıyla ara verdik ama uygulamayı sürdüreceğiz. Asıl problem Türk sporunda bahis problemi değil ahlak problemi. Bunun ne şekilde aşılacağını sorarsanız, kesin olarak şunu yapabiliriz diye bir önerim olamaz. Herkesin bir şekilde bulaştığı bir problemi savcılığın bir soruşturmasıyla, bir mahkeme kararıyla çözmek çok zor. Bilinci aşılamaktan başka çaremiz olmadığını düşünüyorum."