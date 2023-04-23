23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanacak

Yayınlanma: 23.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 03:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, anıta çelenk bırakacak, ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Devlet erkânı daha sonra Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de olacak.

Ankara’da saat 10.00’da ise Birinci Meclis binasında tören gerçekleştirilecek. TBMM Genel Kurulu da 23 Nisan için özel oturumla toplanacak.