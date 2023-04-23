23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanacak

TBMM’nin açılışının 103. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde yoğun katılımlarla kutlanacak. Bu kapsamda törenlerin ilk adresi TBMM olacak. TBMM’deki Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da ilk tören gerçekleştirilecek.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.04.2023 - 03:00
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanacak
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, anıta çelenk bırakacak, ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Devlet erkânı daha sonra Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de olacak.

Ankara’da saat 10.00’da ise Birinci Meclis binasında tören gerçekleştirilecek. TBMM Genel Kurulu da 23 Nisan için özel oturumla toplanacak.

  • 23 Nisan kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), deprem ve yaşanan kayıplar nedeniyle çocuk etkinlikleri dışında başka bir programa yer vermeyecek. Gençlik Parkı’nda dün başlayan “Çocuk Festivali”, bugün de devam edecek. Saat 12.00’de başlayacak festival kapsamında bu yıl ilk kez “Geleceğe Koşuyoruz” sloganıyla çocuk maratonu da düzenlenecek. Maraton, saat 10.00- 17.00 arasında Ankara Millet Bahçesi’nde yapılacak.

  • Adana’daki 23 Nisan etkinlikleri 15.00’te başlayacak. Merkez Park’ta gerçekleştirilecek şenlikler kapsamında çocuk tiyatrosu, uçurtma şenliği, oyun parkurları, bando, geleneksel oyunlar ve yüz boyama gibi pek çok aktivite yapılacak.

  • Seyhan Belediyesi, çocuklar için Seyhan Çocuk Şenliği düzenleyecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Yaşar Kemal Kültür Merkezi önü Seyhan Sanat Meydanı’nda 13.00’de başlayacak eğlenceli etkinliklerle çocuklar keyifli zaman geçirecek.

  • Mersin ve Tarsus’ta da 23 Nisan dopdolu bir program ile geçirilecek. Babil Kavşağı ve Galatasaray Meydanı’nda sabah saatlerinde başlayacak etkinlikler gün boyu konserler, dans gösterileri, atölyeler ile sürdürülecek.

  • Trabzon Uzunköprü’deki Cumhuriyet Park’ta şenlikler yapılacak. Tamamı ücretsiz olacak etkinliklerde tüm çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşayacak. 15.00’te başlayacak etkinliklerde resim ve yüz boyama etkinlikleri, kostümlü animasyon ekipleri, eğlenceli yarışmalar yer alacak.

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