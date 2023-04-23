23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanacak
TBMM’nin açılışının 103. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde yoğun katılımlarla kutlanacak. Bu kapsamda törenlerin ilk adresi TBMM olacak. TBMM’deki Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da ilk tören gerçekleştirilecek.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, anıta çelenk bırakacak, ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Devlet erkânı daha sonra Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de olacak.
Ankara’da saat 10.00’da ise Birinci Meclis binasında tören gerçekleştirilecek. TBMM Genel Kurulu da 23 Nisan için özel oturumla toplanacak.
- 23 Nisan kutlamaları kapsamında
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB),
deprem ve yaşanan kayıplar nedeniyle
çocuk etkinlikleri dışında başka bir
programa yer vermeyecek. Gençlik
Parkı’nda dün başlayan “Çocuk
Festivali”, bugün de devam edecek.
Saat 12.00’de başlayacak festival
kapsamında bu yıl ilk kez “Geleceğe
Koşuyoruz” sloganıyla çocuk maratonu
da düzenlenecek. Maraton, saat 10.00-
17.00 arasında Ankara Millet Bahçesi’nde
yapılacak.
- Adana’daki 23 Nisan etkinlikleri
15.00’te başlayacak. Merkez Park’ta
gerçekleştirilecek şenlikler kapsamında
çocuk tiyatrosu, uçurtma şenliği, oyun
parkurları, bando, geleneksel oyunlar
ve yüz boyama gibi pek çok aktivite
yapılacak.
- Seyhan Belediyesi, çocuklar için
Seyhan Çocuk Şenliği düzenleyecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nda Yaşar Kemal Kültür Merkezi
önü Seyhan Sanat Meydanı’nda 13.00’de
başlayacak eğlenceli etkinliklerle
çocuklar keyifli zaman geçirecek.
- Mersin ve Tarsus’ta da 23 Nisan
dopdolu bir program ile geçirilecek. Babil
Kavşağı ve Galatasaray Meydanı’nda
sabah saatlerinde başlayacak etkinlikler
gün boyu konserler, dans gösterileri,
atölyeler ile sürdürülecek.
- Trabzon Uzunköprü’deki Cumhuriyet Park’ta şenlikler yapılacak. Tamamı ücretsiz olacak etkinliklerde tüm çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşayacak. 15.00’te başlayacak etkinliklerde resim ve yüz boyama etkinlikleri, kostümlü animasyon ekipleri, eğlenceli yarışmalar yer alacak.
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