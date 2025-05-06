23 Nisan'da partisinin otobüsünü kullanmıştı: CHP'li milletvekili Akdoğan'a para cezası!
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 23 Nisan’da CHP otobüsünü kullandığı gerekçesiyle kendisine 9 bin 267 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.
23 Nisan’da partisinin otobüsünü kullanan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'a, sahip olduğu sürücü belgesinin sınıfı dışındaki aracı kullandığı gerekçesiyle 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.
Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Nisan’da Ankara’da CHP otobüsünü kullandığı gerekçesiyle kendisine para cezası verildiğini duyurdu.
Akdoğan'ın açıklaması şöyle:
"23 Nisan’da parti otobüsünü gözaltından kurtardığım için 9 bin 267 lira ceza kesilmiş. Konuya ilişkin 10 şey söyleyeceğim.
1- Feda olsun öderim. 9 bin 267 lira da Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına bağışlayacağım. Biliyorum ki onların bir kabahati yok.
2- Keyfimden kullanmadım otobüsü. Yine kullanırım. Kimse CHP’nin kılına dokunamaz. İcap ederse makinist, gerekirse pilot olurum.
3- D sınıfı ehliyet almak için sürücü kursuna yazıldım. Kötü iktidar vekili belge sahibi yapıyor.
4- Ayrıca motosiklet ve kaptanlık ehliyeti de alıyorum. Sizin işiniz belli olmaz, tedbir lazım.
5- CHP 'Chp' diye yazılmaz. Kısaltmalar büyük harfle.
6- TBMM yazarken arada nokta yok.
7- AŞTİ de kısaltma. Hepsi büyük harf
8- Kanunu’nun olacak yani ‘ var.
9- Söğütözü birleşik yazılır.
10- Bu Türkçe Kabahatlar Kanunu kapsamında ceza almalı. Bakanlık, lütfen liyakat."
23 Nisan’da parti otobüsünü gözaltından kurtardığım için 9.267? ceza kesilmiş.— Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) May 5, 2025
Konuya ilişkin 10 şey söyleyeceğim.
1- Feda olsun öderim. 9267 TL’de Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na bağışlayacağım. Biliyorum ki onların bir kabahati yok.
2- Keyfimden kullanmadım… pic.twitter.com/zePp9KyJOD
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’