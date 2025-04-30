‘Atatürk’süz 23 Nisan’ skandalı Meclis gündeminde

Yayınlanma: 30.04.2025 - 16:19

Güncelleme: 30.04.2025 - 16:19

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 29 Nisan 2025 tarihinde “MEB 23 Nisan’ı çocuklara hediye edenin Atatürk olduğunu unuttu” isimli haberimizle gündeme gelen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul dördüncü sınıf Türkçe kitabında 23 Nisan için yazılmış olan bir metinde Atatürk’ün ismine bir kez bile yer vermemesi skandalını Meclis gündemine taşıdı.

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması isteğiyle soru önergesi verdi. Önergesinde; Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın çocuklara Cumhuriyet'in değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini öğretme yükümlülüğü olduğunu belirten Özçağdaş, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bir bayramda onun anılmaması, bayramın hikayesinin doğru anlatılmaması yalnızca pedagojik bir eksiklik değil, siyasi ve anayasal bir sorumluluğun yerine getirilmemesidir” dedi.

‘ATATÜRK’ÜN ADINA NEDEN YER VERİLMEMİŞTİR?’

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması üzerine verdiği soru önergesinde şu soruları sordu: “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda okutulan ilkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin metinde Atatürk’ün adına neden yer verilmemiştir? Bu metin kimler tarafından hazırlanmış, hangi birimler veya komisyonlar tarafından onaylanmıştır?

Bu durum Bakanlığınızın Milli Eğitim Temel Kanunu’nda güvence altına alınan çocuklara Cumhuriyet'in değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini öğretme sorumluluğuna aykırı değil midir? Kamuoyunda oluşan tepkiler dikkate alınarak söz konusu ders kitabında düzeltme yapılacak mıdır? Benzer durumların tekrar yaşanmaması adına Bakanlığınız ne tür tedbirler alacaktır?”







