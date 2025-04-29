MEB 23 Nisan’ı çocuklara hediye edenin Atatürk olduğunu unuttu

Yayınlanma: 29.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2025 - 08:50

İlkokul 4. sınıf Türkçe kitabının “Çocuk Dünyası” isimli 7’inci temasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konusu işlendi. Kitabın 210’uncu sayfasında “Arkadaşım 23 Nisan” isminde bir metine yer verildi. “Arkadaşım 23 Nisan” isimli metinde, 23 Nisan’a ithafen “Seni bize hediye eden büyüklerimin ellerinden öpmek istiyorum” ifadelerinin yer aldığı görüldü ama 23 Nisan’ı çocuklara hediye eden büyüklerin kim olduğundan söz etmek, Atatürk’ün ismine yer vermek MEB’in aklına gelmedi.

‘BİLİNÇLİ YAPILMIŞTIR’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Atatürk’ün ismine kasıtlı olarak yer verilmediğini belirten Bozkurt, “Şiddetle kınıyorum. Bilinçsiz değil bilinçli yapılmıştır. Tarikatlar için STK diyerek anayasa ihlali yapan Yusuf Tekin bir karşı devrimcidir. Atatürk devrimlerine karşıdır. Bunlar, Türkiye'yi BOP amaçlarına uygun olarak din devletine dönüştürme emeline hizmet eden adımlardır. Tek sorumlu Yusuf Tekin de değildir, AKP zihniyetidir” dedi.

‘ATATÜRK DEVRİMLERİNİ ÖĞRETMEKLE YÜKÜMLÜ’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da konuya ilişkin görüşlerini gazetemize aktardı. Özbay, “Atatürk devrimlerini, yurttaşlık bilincini, aklı ve bilimi derslerden eksiltenlerden de bu beklenir. Kurtuluş Savaşı’nı devrimleri bile Atatürk’süz anlatmaya çalışan zihniyet” yorumunda bulundu. Metinde, 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Atatürk'ün adına yer verilmemesine ilişkin, “Bu durum, kabul edilemez ve asla mazur görülemez bir gaflettir. Bunun bilinçli bir adım olduğu açıktır” değerlendirmesini yapan Özbay, “Geçmişte de ulusal bayramlarda alınan kararlarla Cumhuriyet'in değerlerini ikinci plana itme çabalarına defalarca tanık olduk. MEB, Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre çocuklarımıza Cumhuriyet'in değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini öğretmekle yükümlüdür. Daha önce Milli Eğitim Teşkilatını düzenleyen mevzuattan Atatürk'ü tamamen silen, ulusal bayramların kutlanmasına yasak getiren, ders kitaplarından Atatürk ilke ve devrimlerine uygunluk koşulunu kaldıran MEB, Atatürk'ün ulusun kalbindeki yerinin asla yok edilemeyeceğini bilmelidir” dedi.

‘ATATÜRK'SÜ·Z 23 NİSAN ANLATIMI KÖKSÜZDÜR’

23 Nisan’ın sadece bir tarih değil; bağımsızlığın, egemenliğin ve çocuklara olan sonsuz inancın Atatürk tarafından taçlandırıldığı özel bir gün olduğunu vurgulayan Özbay, “Atatürk'süz bir 23 Nisan anlatımı, tarih bilincinden uzak, ruhsuz ve köksüz bir anlatımdır. Çocuklarımıza Atatürk'ü anmadan 23 Nisan'ı anlatmak, tarihi çarpıtmaktır. Atatürk’ün mirasını yok saymaya çalışan bu tür kararların hiçbir mazereti olamaz. MEB’in görevi, Cumhuriyetin temelini oluşturan değerlere sahip çıkmak, bu değerleri genç kuşaklara aktarmaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ü yok sayarak yazılan hiçbir milli bayram metni kabul edilemez. Derhal gerekli düzeltmeler yapılmalı, Atatürk'ü·n adı ve emaneti olan 23 Nisan hak ettiği şekilde, gururla ve onurla anlatılmalıdır. 23 Nisan ulusal egemenliktir, önderi de Atatürk’tür. Atatürk’ün ismini çıkararak kendi tarihlerini yazacaklarını sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Tarih iktidar gücüyle yazılmaz. Tarih AKP’yi ve MEB’i cumhuriyet karşıtlığı ile yazacak” diye konuştu.