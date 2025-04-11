24 şirkete kayyum: CHP'li Murat Emir 'sebebini' İmamoğlu'nun sözleri ile açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının, şirketlere el konulmasının ve kayyum yetkisinin TMSF’ye verilmesinin sebebinin Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılında yaptığı konuşmasında söylediği ”adama, kişilere, gruplara, cemaatlere hizmet işi bitmiştir” sözlerinin olduğunu belirtti.

24 şirkete kayyum: CHP'li Murat Emir 'sebebini' İmamoğlu'nun sözleri ile açıkladı
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ANKA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 22:59

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile TMSF tarafından 101 şahsa ait 24 şirkete doğrudan kayyum, şüphelilere ait 28 şirkete ise denetim kayyumu atanmasına tepki gösterdi.

Emir, Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılında yaptığı bir konuşmadan kısa kesit vererek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"’İstanbul'u alan Türkiye'yi alır’ diyen Erdoğan'ın; Ismarlama kanunlarla kayyum yetkisini TMSF'de tutmasının, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen İBB'ye yönelik içi boş soruşturmaların, şirketlere el koyulmasının, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının sebebi 2019 seçimleri sonrası İmamoğlu'nun bu konuşmasında işaret ettiği adama, kişilere, gruplara, cemaatlere kamu üzerinden akan muslukların kesilmesidir!"


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #tutuklanma #kayyum

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